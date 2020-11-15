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Трамп не признает своего поражения на выборах

16.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения на прошедших выборах главы государства.

"Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди. Это были сфальсифицированные выборы!" — написал он в Twitter.

© Sputnik / Стрингер
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По мнению Трампа, выборы президента США были сфальсифицированы, что позволило кандидату от Демократической партии Джо Байдену одержать в них победу.

"Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, а еще "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!" — заявил Трамп, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября, но победитель пока не объявлен — в некоторых штатах все еще подсчитывают голоса. При этом многие американские СМИ уже назвали победителем Байдена. Так, по подсчетам Fox News, Байден набирает 290 голосов выборщиков, а Трамп — только 232.

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Теги: Минск
 
 
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Американский лидер заявил о фальсификации выборов и перечислил нарушения, которые были допущены во время подсчета голосов.
 
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