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Задержаны корреспондентки телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова

16.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. Телеканал "Белсат" сообщил о задержании своих корреспонденток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Они вели прямую трансляцию с "площади Перемен", которую сегодня силовики зачищали от людей, собравшихся у народного мемориала умершего 12 ноября в результате побоев активиста Романа Бондаренко.

Журналистки вели съемку из квартиры на одном из верхних этажей прилегающего к "площади Перемен" жилого дома.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в ходе сегодняшних акций было задержано 23 журналиста. Пять из них освобождены: Юрий Шамшур (ТАСС, Россия), Татьяна Ильясова (МИА Россия сегодня), Светлана Савко (Интерфакс-Запад), Андрей Покумейко (БелТА) и Шура Пилипович-Сущиц (nashaniva.by).

В списке задержанных также Вячеслав Федоренков из спортивной газеты "Прессбол", однако он включен туда ошибочно. Журналист сообщил, что находится на свободе.

По данным правозащитников на 21.05, всего задержано не менее 849 человек, по данным волонтерского телеграм-канала "Списки задержанных" — не менее 1.319.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 ноября. Телеканал "Белсат" сообщил о задержании своих корреспонденток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Они вели прямую трансляцию с "площади...
 
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