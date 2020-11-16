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Беженцы возвращаются в Нагорный Карабах
16.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российских миротворцев вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что около 250 городских жителей вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в главный город в регионе после развертывания миротворческого контингента из России.
"В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван – Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Военнослужащие из России обеспечили мирным жителям безопасное движение через линию соприкосновения в конфликте с азербайджанской стороной.
Миротворцы на линии соприкосновения
Благодаря
Согласно заявлению Владимира Путина, полное прекращение огня в регионе начинается с 10 ноября, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными.
© Sputnik / Алексей Никольский
Помимо этого, было принято решение о
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа максимально выгодным для своей страны. Теперь в Баку считают возможным переход к политическому этапу урегулирования ситуации.
По данным российского Министерства обороны, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент в следующем составе:
― 1960 военных,
― 90 бронетранспортеров,
― 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Местные жители стали возвращаться в свои дома после того, как в Нагорном Карабахе был развернут миротворческий контингент из России.
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