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Беженцы возвращаются в Нагорный Карабах

16.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российских миротворцев вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны РФ.

© Sputnik
Командующий российскими миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе

Ранее стало известно, что около 250 городских жителей вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в главный город в регионе после развертывания миротворческого контингента из России.

"В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван – Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Военнослужащие из России обеспечили мирным жителям безопасное движение через линию соприкосновения в конфликте с азербайджанской стороной.

Миротворцы на линии соприкосновения

Благодаря посредничеству России со стороны Армении и Азербайджано было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению Владимира Путина, полное прекращение огня в регионе начинается с 10 ноября, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном, как реализуется соглашение по Карабаху

Помимо этого, было принято решение о размещении российских миротворцев. После чего армянский премьер Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа максимально выгодным для своей страны. Теперь в Баку считают возможным переход к политическому этапу урегулирования ситуации.

По данным российского Министерства обороны, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент в следующем составе:

― 1960 военных,

― 90 бронетранспортеров,

― 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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Теги: Минск
 
 
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Местные жители стали возвращаться в свои дома после того, как в Нагорном Карабахе был развернут миротворческий контингент из России.
 
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