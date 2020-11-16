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Санду лидирует на выборах в Молдове

16.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Итоговая явка во втором туре составила 52,70%, всего проголосовали почти 1 миллион 645 тысяч человек, свидетельствуют данные ЦИК Молдовы.

© Sputnik
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Согласно предварительным подсчетам после обработки 95% бюллетеней, впереди лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, набирая 52,16%, а у действующего президента Игоря Додона - 47,84%.

В первом туре никто из конкурентов не смог набрать необходимые для победы 50%. При этом согласно по данным ЦИК, Санду обошла Додона, получив 36,16% голосов избирателей, действующего главу государства тогда поддержали всего 32,61%.

Что говорили претенденты?

В воскресенье утром оба кандидата в претенденты отдали голоса на избирательных участках. После чего состоялись подходы к прессе с короткими обращениями.

Первой проголосовала Санду, после чего заявила журналистам, что отдала свой голос за "Молдову, которой мы все будем гордиться" и за Молдову, "в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтрашний день и будут жить счастливо рядом со своими семьями".

Действующий президент Молдовы в свою очередь подчеркнул, что отдал свой голос в пользу независимости. Потому что стране "нужны качественные перемены, а не шок и кризисы".

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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После завершения голосования на участках в избирательных штабах кандидатов прошли пресс-конференции, где политики выступили с заявлениями.

Игорь Додон обратился к сторонникам своей соперницы с призывом сохранять спокойствие, потому что "выборы закончились, теперь нужно вернуться к повестке дня, которую ждут люди от нас. Я призываю всех к спокойствию - и моих сторонников, и сторонников моей оппонентки. Хватит, достаточно грязи было в этот период".

В свою очередь Майя Санду говорила о важности честных и свободных выборов главы государства.

"Мы ценим каждый голос. И для нас для всех очень важно, чтобы выборы были свободными и честными", - заявила она.

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Теги: Минск
 
 
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Второй тур президентских выборов должен определить победителя в президентской кампании для победы необходимо заручиться поддержкой более 50% молдавских...
 
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