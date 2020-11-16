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Корреспондент БелаПАН Юлия Котская отпущена после составления протокола, фотокор Андрей Шавлюго задержан до суда
16.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 16 ноября. Задержанная 15 ноября в Минске на акции памяти Романа Бондаренко корреспондент БелаПАН Юлия Котская отпущена после составления протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), фотокор агентства Андрей Шавлюго задержан до суда и отправлен в ИВС в 1-м переулке Окрестина.
Всего вчера было задержано 24 журналиста, отпущено восемь (данные на 8.30, уточняются), в том числе корреспондент спортивного сайта by.tribuna.com Александр Ивулин (с протоколом по ст. 23.34). Екатерина Андреева (телеканал "Белсат") признана подозреваемой по уголовному делу (ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистке грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудники Следственного комитета приходили по месту прописки ее супруга Игоря Ильяша, который также работает в СМИ.
В целом, по
БелаПАН.
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Корреспондент БелаПАН Юлия Котская отпущена после составления протокола, фотокор Андрей Шавлюго задержан до суда
Минск, 16 ноября. Задержанная 15 ноября в Минске на акции памяти Романа Бондаренко корреспондент БелаПАН Юлия Котская отпущена после составления протокола по статье...
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