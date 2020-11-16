Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 ноября. Задержанная 15 ноября в Минске на акции памяти Романа Бондаренко корреспондент БелаПАН Юлия Котская отпущена после составления протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), фотокор агентства Андрей Шавлюго задержан до суда и отправлен в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

Всего вчера было задержано 24 журналиста, отпущено восемь (данные на 8.30, уточняются), в том числе корреспондент спортивного сайта by.tribuna.com Александр Ивулин (с протоколом по ст. 23.34). Екатерина Андреева (телеканал "Белсат") признана подозреваемой по уголовному делу (ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистке грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудники Следственного комитета приходили по месту прописки ее супруга Игоря Ильяша, который также работает в СМИ.

В целом, по данным правозащитников, задержано не менее 1.127 человек, из них 967 в Минске, остальные — в 24 других городах, в том числе 66 — в Гродно, 18 — в Новополоцке, 15 — в Гомеле, 9 — в Бресте, по 8 — в Могилеве и Новогрудке. Волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" дает цифру 1.423.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Корреспондент БелаПАН Юлия Котская отпущена после составления протокола, фотокор Андрей Шавлюго задержан до суда Минск, 16 ноября. Задержанная 15 ноября в Минске на акции памяти Романа Бондаренко корреспондент БелаПАН Юлия Котская отпущена после составления протокола по статье...

БелаПАН.