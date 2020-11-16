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Лукашенко рассказал, какой процент его полномочий перейдет парламенту

16.11.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях, сказал глава государства в ходе совещания во Дворце Независимости, посвященного дорожному сбору.

© Sputnik / Виктор Толочко
Проблема конституционной реформы №1

По его словам, в понедельник предполагалось рассмотреть вопросы усовершенствования оплаты государственной пошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению.

"Сегодня мы не будем рассматривать никаких подходов к совершенствованию этого порядка, как и ряд вопросов, вытекающих из подобных тем", - отметил Александр Лукашенко.

После чего напомнил чиновникам, что "народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию".

"Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", - уточнил глава государства.

Белорусский лидер считает, что все вопросы, вынесенные на совещание на его уровень, относятся к компетенции парламента и правительства. Поэтому им и предстоит это решать, "как в цивилизованном обществе".

© Sputnik / Виктор Толочко
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На уровне совета министров данный вопрос будет проработан, с учетом мнения силовых ведомств и региональных властей, а затем в парламенте состоятся дебаты.

"На уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту. Поэтому я и сказал, что готов вас слушать (это очень важный вопрос), но принимать решение будете вы", - цитирует главу государства БелТА.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Белорусское общество сформировало запрос на перемены, которые будут внесены в Конституцию, где предполагается перераспределение властных полномочий.
 
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