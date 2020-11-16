Беларусь готова способствовать укреплению авторитета ЮНЕСКО - Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле с 75-летием основания организации, сообщили в пресс-службе главы государства.

ЮНЕСКО достойно выполняет гуманитарные миссии, отметил белорусский лидер. В организации занимаются укреплением мира и безопасности, обеспечением справедливости, а также уважения прав и свобод человека независимо от национальности и вероисповедания.

В нынешних условиях нехватки взаимного доверия и солидарности, деятельность организации необходима миру. По мнению Лукашенко, ЮНЕСКО "должно играть более активную конструктивную роль в поддержании диалога культур, повышении доступности образования, реализации принципа мирного разрешения существующих споров и конфликтов".

Со стороны Беларуси будет сделано все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО, заверил глава государства. Гендиректору ЮНЕСКО президент пожелал здоровья и успехов в руководстве международной организацией.

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Организация была основана 16 ноября 1945 года, на сегодняшний день в ней состоят 195 стран.

В прошлом году Беларусь отметила 65-летний юбилей со дня вступления страны в ЮНЕСКО. В Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО входят белорусские обряды "Колядные цари" и "Юрьевский хоровод" , а также "Празднование в честь иконы Божьей Матери Будславской" ( Будславский фестиваль ).

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