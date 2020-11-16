Лукашенко готов отдать 80% своих полномочий парламенту и правительству

Народ, который хочет перемен, замкнулся на президенте и его полномочиях, а их 70-80% можно отдать правительству и парламенту. Даже без изменений Конституции. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о дорожном сборе.

«Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого — изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70−80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо», - заявил официальный белорусский лидер, запись выступления которого на совещании опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства, напомнил Лукашенко. «Нет? Так. Вот давайте их и решайте, решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти, сельских советов. Обсуждайте и дебатируйте в парламенте, так, как это принято в цивилизованных странах: депутаты вместе с правительством это обсуждают, рвут друг другу галстуки, рубашки, крутят головы… Потом президент подпишет тот закон, который вы примете, вот и все», — сказал Лукашенко.

На записи при этом показывали участников совещания, чиновники, похоже, восприняли предложение без особой радости.

Лукашенко пообещал ко Всебелорусскому народному собранию «распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности».

«Вопросов острых для общества у нас немного — мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может. Вот и всё», - сказал он.

Напомним, что Александр Лукашенко ранее объявил о желании изменить Конституцию, в том числе для перераспределения полномочий президента. В начале октября работа была начата. Сроки для внесения в главный документ страны изменений сначала были до конца месяца, а затем продлены на неопределенный срок .

Оппозиция называет эти поправки манипулятивными, диалог, о котором заявляют власти, ненастоящим. На платформе «Голос» проходит сбор подписей против изменения Конституции в нынешней политической ситуации. Против высказались более 460 тысяч человек.