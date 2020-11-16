|
Беларусь потребовала от Польши выдать администраторов Telegram-каналов
16.11.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Беларусь потребовала от Польши выдать администраторов экстремистских Telegram-каналов Степана Путило и Романа Протасевича, сообщили в МИД республики.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Соответствующая нота в понедельник 16 ноября была передана временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому.
"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Степана Путило и Романа Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", – говорится в сообщении МИД.
В ведомстве уточнили, что Войцеховскому передали ноту с копией запросов белорусской Генпрокуратуры в адрес польских Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры о выдаче указанных граждан.
По информации МИД, с поверенным в министерстве обсудили вопросы взаимодействия в рамках реализации двусторонних обязательств по борьбе с оргпреступностью и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
Три уголовные статьи на двоих
По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь Путило и Протасевича вынесены постановления "о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Это статьи 293 и 342 Уголовного кодекса.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Кроме этого, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ. В частности, речь идет о "двух профессионально-социумных группах": представителях власти и правоохранителях.
Следствие продолжается, устанавливаются лица, причастные к организации массовых беспорядков на территории Беларуси. Кроме того, правоохранители продолжают работу по ограничению "доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы".
Следователи просят не поддаваться на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах, и думать о последствиях своих действий.
"Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", – подчеркнули в СК.
Что грозит за репост
Напомним, канал и логотип NEXTA
Ранее ГУБОПиК МВД
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нота с требованием в понедельник была передана временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)