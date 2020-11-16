Беларусь потребовала от Польши выдать администраторов Telegram-каналов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Беларусь потребовала от Польши выдать администраторов экстремистских Telegram-каналов Степана Путило и Романа Протасевича, сообщили в МИД республики.

Соответствующая нота в понедельник 16 ноября была передана временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому.

"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Степана Путило и Романа Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве уточнили, что Войцеховскому передали ноту с копией запросов белорусской Генпрокуратуры в адрес польских Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры о выдаче указанных граждан.

По информации МИД, с поверенным в министерстве обсудили вопросы взаимодействия в рамках реализации двусторонних обязательств по борьбе с оргпреступностью и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Три уголовные статьи на двоих

По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь Путило и Протасевича вынесены постановления "о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Это статьи 293 и 342 Уголовного кодекса.

Кроме этого, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ. В частности, речь идет о "двух профессионально-социумных группах": представителях власти и правоохранителях.

Следствие продолжается, устанавливаются лица, причастные к организации массовых беспорядков на территории Беларуси. Кроме того, правоохранители продолжают работу по ограничению "доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы".

Следователи просят не поддаваться на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах, и думать о последствиях своих действий.

"Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", – подчеркнули в СК.

Что грозит за репост

Напомним, канал и логотип NEXTA признаны белорусским судом экстремистскими материалами. Установлено, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале "NEXTA-Live" в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии с законом "О противодействии экстремизму" и публично призывает к массовым беспорядкам.

Ранее ГУБОПиК МВД предупредило об ответственности за перепост информации NEXTA. Именно это подразделение белорусской милиции стало инициатором судебного процесса в отношении данного телеграм-канала. Теперь публикация или размещение, в том числе "способом перепоста, информации с логотипом "NEXTA" или с NEXTA-Live" влечет за собой административную ответственность по ч. 2 ст. 17.11 КоАП. Санкция этой статьи предусматривает штраф до пятидесяти базовых величин (до 1350 рублей) с "конфискацией предмета административного правонарушения".

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