Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили положение дел в Нагорном Карабахе, об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

Владимир Путин проинформировал своего французского коллегу о посреднической деятельности РФ, которая помогла прекратить активные боевые действия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и не допустить дальнейшего кровопролития, говорится в сообщении.

"Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась", – уточнила пресс-служба.

Вопросы на повестке дня

Также российский и французский лидеры объявили о готовности координировать работы в Нагорном Карабахе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США. В центре внимания – неотложные гуманитарные вопросы: необходимо обеспечить возврат беженцев, восстановить инфраструктуру, сохранить храмы и монастыри и в целом создать условия для нормальной жизни мирного населения.

Отмечается, что в связи с этим Владимир Путин сообщил об организации российского Центра гуманитарного реагирования.

Кроме того, было обсуждено и двустороннее сотрудничество в других областях, в частности – совместное противодействие терроризму. Путин и Макрон также положительно оценили прошедшие 11-12 ноября переговоры министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена с главами профильных российских ведомств.

Договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о полном прекращении огня и переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах была достигнута 10 ноября. В регионе будут находиться 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Стороны также должны обменяться военнопленными. Это решение о прекращении огня стало четвертой по счету попыткой добиться перемирия, предыдущие три оказались безуспешными.

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