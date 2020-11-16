Советник Трампа полагает, что Байден побеждает на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Бывший вице-президент США Джо Байден, по-видимому, побеждает на нынешних выборах главы государства, заявил в понедельник советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис – и явно все сейчас указывает на это, – у нас будет профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности", – сказал он.

Телеканал NBC News в конце минувшей недели сообщил, что Байден побеждает в штате Джорджия, что принесет демократу голоса еще 16 выборщиков. Позже Трамп призвал остановить в данном штате пересчет голосов, пока не будет начата сверка подписей.

В Джорджии разница в количестве голосов между Трампом и Байденом не превышает 15 тысяч (из пяти миллионов бюллетеней). Но даже если действующий глава государства победит в этом штате, он все равно не станет президентом.

Выборы в США

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, но победителя пока официально не назвали – в отдельных штатах еще продолжают считать голоса. По информации канала Fox News, к настоящему времени Байден набирает 290 голосов выборщиков, Трамп – только 232.

Сам Байден уже заявил о своей победе, его поздравили главы многих стран.

По мнению Трампа, что выборы в стране далеки до завершения – он собирается оспаривать их результаты в суде. При этом он допускает, что может не остаться на второй срок в Белом доме.