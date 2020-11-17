ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азербайджан потребует от Армении компенсации за разрушения в Карабахе

17.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Баку собирается потребовать компенсацию у Армении за ущерб, который был нанесен в ходе передачи Кельбаджарского района, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Физулинский и Джебраильский районы.

Алиев при посещении Джебраила сказал, что в городе не осталось ни одного целого здания.

© Sputnik
Командующий российскими миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе

"Только военную часть построили, вся остальная инфраструктура - дома, здания, школы - все разрушено", - отметил он, добавив, армянская сторона "будет отвечать за все это в международных судах".

Он подчеркнул, что Баку пригласит международных экспертов и подсчитает весь ущерб.

"Мы будем требовать компенсации", - заявил Алиев.

Долгожданный мир

Благодаря посредничеству России со стороны Азербайджана и Армении было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными.

Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кельбаджарский район - первая из трех территорий, которые переходят под контроль Азербайджана. Полностью процесс передачи района завершится 25 ноября. Также к Азербайджану отойдет Агдамский и Лачинский районы.

Помимо этого, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

В настоящее время в регион, пострадавший от боевых действий, возвращаются беженцы - по состоянию на вечер понедельника, вернулось 1200 человек, ранее покинувшие свои дома.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Ильхам Алиев заявил, что вся инфраструктура районов, перешедших под контроль Баку, полностью разрушена.
 
Новости дня
Новости политики
 
Советник Трампа полагает, что Байден побеждает на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика