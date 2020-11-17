Азербайджан потребует от Армении компенсации за разрушения в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Баку собирается потребовать компенсацию у Армении за ущерб, который был нанесен в ходе передачи Кельбаджарского района, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Физулинский и Джебраильский районы.

Алиев при посещении Джебраила сказал, что в городе не осталось ни одного целого здания.

"Только военную часть построили, вся остальная инфраструктура - дома, здания, школы - все разрушено", - отметил он, добавив, армянская сторона "будет отвечать за все это в международных судах".

Он подчеркнул, что Баку пригласит международных экспертов и подсчитает весь ущерб.

"Мы будем требовать компенсации", - заявил Алиев.

Долгожданный мир

Благодаря посредничеству России со стороны Азербайджана и Армении было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными.

Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кельбаджарский район - первая из трех территорий, которые переходят под контроль Азербайджана. Полностью процесс передачи района завершится 25 ноября. Также к Азербайджану отойдет Агдамский и Лачинский районы.

Помимо этого, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы .

В настоящее время в регион, пострадавший от боевых действий, возвращаются беженцы - по состоянию на вечер понедельника, вернулось 1200 человек, ранее покинувшие свои дома.

Читайте также: