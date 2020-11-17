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Азербайджан потребует от Армении компенсации за разрушения в Карабахе
17.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Баку собирается потребовать компенсацию у Армении за ущерб, который был нанесен в ходе передачи Кельбаджарского района, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Физулинский и Джебраильский районы.
Алиев при посещении Джебраила сказал, что в городе не осталось ни одного целого здания.
"Только военную часть построили, вся остальная инфраструктура - дома, здания, школы - все разрушено", - отметил он, добавив, армянская сторона "будет отвечать за все это в международных судах".
Он подчеркнул, что Баку пригласит международных экспертов и подсчитает весь ущерб.
"Мы будем требовать компенсации", - заявил Алиев.
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Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кельбаджарский район - первая из трех территорий, которые переходят под контроль Азербайджана. Полностью процесс передачи района завершится 25 ноября. Также к Азербайджану отойдет Агдамский и Лачинский районы.
Помимо этого, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией,
В настоящее время в регион, пострадавший от боевых действий,
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Президент Ильхам Алиев заявил, что вся инфраструктура районов, перешедших под контроль Баку, полностью разрушена.
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