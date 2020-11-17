Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове

На пресс-конференции 16 ноября Игорь Додон заявил, что будет оспаривать результаты президентских выборов, хотя поздравил Майю Санду с победой. Об этом сообщает BBC.

По данным ЦИК Молдовы, во втором туре голосования 15 ноября Санду получила 57,75% голосов избирателей, 943 468 человек выбрали ее президентом. Додон получил 42,25% или 691 141 голос. Наблюдатели признали выборы свободными, не подтвердив влияния допущенных нарушений на исход голосования.

«Обнародованы предварительные результаты выборов. Я предварительно поздравляю своего оппонента Майю Санду с этим. Подчеркиваю – предварительно»,- заявил Додон.

Он отметил, что зарегистрировано огромное количество нарушений. В ходе выборов было блокировано право голоса жителей Приднестровья, а лидеры западных стран активно агитировали за Майю Санду.

«Мы получили сотни и тысячи обращений граждан. И я обязан защищать голос граждан»,- сказал Додон.

Он собирается сделать это легальным способом – через обращение в суд, в Центризбирком и Конституционный суд.

«Если они подтвердят результаты выборов, мы поставим точку и пойдем дальше», - сообщил Игорь Додон.

Также он призвал всех, в том числе Санду, успокоиться, действовать в рамках закона и проявлять политическую зрелость, чтобы не допустить протестов и дестабилизации ситуации в стране.