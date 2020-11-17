ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове

17.11.2020 09:33 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На пресс-конференции 16 ноября Игорь Додон заявил, что будет оспаривать результаты президентских выборов, хотя поздравил Майю Санду с победой. Об этом сообщает BBC.

По данным ЦИК Молдовы, во втором туре голосования 15 ноября Санду получила 57,75% голосов избирателей, 943 468 человек выбрали ее президентом. Додон получил 42,25% или 691 141 голос. Наблюдатели признали выборы свободными, не подтвердив влияния допущенных нарушений на исход голосования.

«Обнародованы предварительные результаты выборов. Я предварительно поздравляю своего оппонента Майю Санду с этим. Подчеркиваю – предварительно»,- заявил Додон.

Он отметил, что зарегистрировано огромное количество нарушений. В ходе выборов было  блокировано право голоса жителей Приднестровья, а лидеры западных стран активно агитировали за Майю Санду.

«Мы получили сотни и тысячи обращений граждан. И я обязан защищать голос граждан»,- сказал Додон.

Он собирается сделать это легальным способом – через обращение в суд, в Центризбирком и Конституционный суд.

«Если  они подтвердят результаты выборов, мы поставим точку и пойдем дальше», - сообщил Игорь Додон.

Также он призвал всех, в том числе Санду, успокоиться, действовать в рамках закона и проявлять политическую зрелость, чтобы не допустить протестов и дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, в первом туре выборов 1 ноября лидировала Майя Санду, за нее проголосовали 35,94% избирателей. За Игоря Додона – 32,75%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пресс-конференции 16 ноября Игорь Додон заявил, что будет оспаривать результаты президентских выборов, хотя поздравил Майю Санду с победой.
 
Новости дня
Новости политики
 
Азербайджан потребует от Армении компенсации за разрушения в Карабахе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика