Латвия внесла в «черный список» главу ФХБ Баскова и кикбоксера Шакуту

МИД Латвии запретил въезд на территорию своей страны главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известному кикбексеру Дмитрию Шакуте. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: «Такой хоккей нам не нужен!»,- заявил Ринкевичс.

Он отметил, что вместе с Литвой и Эстонией скоро расширят «черные списки», добавив всех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси.

Ранее портал tut.by сообщил , что люди, похожие на Баскова и Шакуту, могут быть причастны к инциденту с Романом Бондаренко. Похожих видели при задержании Романа, но на данный момент это лишь предположения.