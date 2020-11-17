ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латвия внесла в «черный список» главу ФХБ Баскова и кикбоксера Шакуту

17.11.2020 10:25 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МИД Латвии запретил въезд на территорию своей страны главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известному кикбексеру Дмитрию Шакуте. Об этом сообщил  министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: «Такой хоккей нам не нужен!»,- заявил Ринкевичс.

Он отметил, что вместе с Литвой и Эстонией скоро расширят «черные списки», добавив всех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси.

Ранее портал tut.by сообщил, что люди, похожие на Баскова и Шакуту, могут быть причастны к инциденту с Романом Бондаренко. Похожих видели при задержании Романа, но на данный момент это лишь предположения.

Напомним, 12 ноября погиб 31-летний Роман Бондаренко, которого избили на «Площади Перемен» ночью 11 ноября неизвестные в масках. Ситуация началась с того, что во двор на улице Червякова в Минске приехали неизвестные срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт. Романа повалили на землю, избивали, потом забросили в микроавтобус и завезли в отделение милиции. Оттуда избитого парня ночью доставили в больницу в состоянии комы. Роману сделали трепанацию черепа, но спасти жизнь не смогли.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Латвии запретил въезд на территорию своей страны главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известному кикбексеру Дмитрию Шакуте.
 
Новости дня
Новости политики
 
Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика