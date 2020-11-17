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Латвия внесла в «черный список» главу ФХБ Баскова и кикбоксера Шакуту
17.11.2020 10:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
МИД Латвии запретил въезд на территорию своей страны главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известному кикбексеру Дмитрию Шакуте. Об этом
«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: «Такой хоккей нам не нужен!»,- заявил Ринкевичс.
Он отметил, что вместе с Литвой и Эстонией скоро расширят «черные списки», добавив всех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси.
Ранее портал tut.by
Напомним, 12 ноября
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МИД Латвии запретил въезд на территорию своей страны главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известному кикбексеру Дмитрию Шакуте.
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