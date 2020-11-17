Эксперт: Тихановская хочет парализовать участие Беларуси в мировой торговле

Эксперт прокомментировал желание Светланы Тихановской отключить Беларусь от международной системы SWIFT и прекратить кредитование иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь, государственными – это Беларусбанк и Белагропром», - заявила Тихановская.

Она добавила, что оппозиция также обсуждает возможность отключения официального Минска от межбанковской системы организации расчетов SWIFT.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов РФ Виктор Достов прокомментировал ситуацию.

«Отключение от SWIFT – это одна из самых крайних санкционных мер и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. Надо понимать, что это парализует участие Беларуси в мировой торговле и может иметь драматические эффекты для экономики»,- пояснил эксперт.

До этого такие решения в отношении целой страны применялись только несколько раз: например, в случае Ирана и Северной Кореи.

Достов сказал, что вряд ли будут введены такие санкции в отношении всей страны, возможно, отключат отдельные банки, в рамках целевых санкций.

Также эксперт пояснил, что «в случае чего получить валюту или займы можно будет и в России».

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.