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В знак солидарности: ЕС выделит 24 млн евро белорусским активистам
17.11.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Европейский союз в рамках проекта "EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси" профинансирует местных активистов, участвующих в протестных акциях, сообщает
© Sputnik / Алексей Витвицкий
По данным RT, документ Еврокомиссии предполагает "эффективное вмешательство" и "поддержку местных демократических инициатив". На эти цели ЕК выделит 24 млн евро. Деньги пойдут на финансирование "независимых" СМИ, блогеров, студентов и молодых специалистов, а также на развитие инициатив и приобщению людей к "сообществу, выступающему за демократию".
ЕК отметила усиливающийся в Беларуси политический кризис и, как следствие, ослабление экономических показателей страны.
"Данная программа подразумевает долгосрочную поддержку со стороны ЕС в ключевых областях, давая решительный сигнал о постоянной и устойчивой поддержке народа Беларуси и солидарности с ним", - сообщается в документе.
Ранее ЕС выделяло деньги на подобные цели, отмечается в документе, однако эти средства лишь закрыли "краткосрочные неотложные потребности". Теперь Евросоюз намерен оказать долгосрочную поддержку тем, кто связан с протестными акциями в стране. Срок проекта составит пять лет, финансирование будет распределено с помощью грантовой системы.
В документе также отмечается, что тем, кто вынужден покинуть Беларусь в связи с политической ситуацией, будет оказано юридическая, психологическая и медицинская помощь. Молодежи планируется предоставить доступ к стипендиям на обучение в университетах Европы.
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Предполагается, что деньги пойдут на поддержание протестных акций, а также на помощь "независимым" СМИ, блогерам, студентам и специалистам.
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