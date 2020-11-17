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В знак солидарности: ЕС выделит 24 млн евро белорусским активистам

17.11.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Европейский союз в рамках проекта "EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси" профинансирует местных активистов, участвующих в протестных акциях, сообщает RT.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По данным RT, документ Еврокомиссии предполагает "эффективное вмешательство" и "поддержку местных демократических инициатив". На эти цели ЕК выделит 24 млн евро. Деньги пойдут на финансирование "независимых" СМИ, блогеров, студентов и молодых специалистов, а также на развитие инициатив и приобщению людей к "сообществу, выступающему за демократию".

ЕК отметила усиливающийся в Беларуси политический кризис и, как следствие, ослабление экономических показателей страны.

"Данная программа подразумевает долгосрочную поддержку со стороны ЕС в ключевых областях, давая решительный сигнал о постоянной и устойчивой поддержке народа Беларуси и солидарности с ним", - сообщается в документе.

Ранее ЕС выделяло деньги на подобные цели, отмечается в документе, однако эти средства лишь закрыли "краткосрочные неотложные потребности". Теперь Евросоюз намерен оказать долгосрочную поддержку тем, кто связан с протестными акциями в стране. Срок проекта составит пять лет, финансирование будет распределено с помощью грантовой системы.

В документе также отмечается, что тем, кто вынужден покинуть Беларусь в связи с политической ситуацией, будет оказано юридическая, психологическая и медицинская помощь. Молодежи планируется предоставить доступ к стипендиям на обучение в университетах Европы.

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Ранее президент Беларуси неоднократно высказывался об иностранном вмешательстве в политическую ситуацию в стране. Во время недавнего интервью лидер государства заявил, что "они спят и видят, дотерпеть, довести людей до весны. И главное, экономика будет в более сложном положении. Чуть ли не экономика рухнет, тогда нам легче будет с ним справиться, то есть со мной. Вот их цель".

Президент России Владимир Путин назвал попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси "беспрецедентным давлением",  а также "информационной и пропагандистской войной".

Глава российского МИД Сергей Лавров также высказывался о финансировании протестных акций из стран Европы. "Мы знаем (мы все-таки тоже имеем какую-то информацию и обмениваемся с нашими коллегами за границей), что не просто идут потоки денег для финансирования этих протестов с участием молодчиков из числа криминальных элементов с попытками силовых провокаций, но из Варшавы и Вильнюса через соцсети идут еще и инструкции, мы их видели, о том, как изготовлять зажигательные смеси и взрывчатые вещества", - отметил Лавров.

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Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что деньги пойдут на поддержание протестных акций, а также на помощь "независимым" СМИ, блогерам, студентам и специалистам.
 
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