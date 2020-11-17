Лукашенко проводит совещание по внешней политике

Сегодня президент Беларуси проводит совещание по вопросам внешней политики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Во Дворец Независимости прибыл глава МИД Владимир Макей, премьер-министр Роман Головченко, председатели Палаты представителей и Совета Республики Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

Также участвуют в совещании и представители КГБ, Совбеза и Администрации президента.

«К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого» - Александр Лукашенко высказался о Литве и Польше.

Лукашенко заявил, что Беларусь всегда готова к сотрудничеству, но «с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу - с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности».

Он высказал сожаление, что некоторые белорусские «так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях».

Президент рассказал, что Министерство иностранных дел расширили и передали ему функции внешнеэкономической деятельности, потому что «экспорт – главное для работы дипломатического корпуса», а продвигать белорусские товары на рынках за пределами страны будут послы и посольства.

«Поэтому, Роман Александрович, вам и карты в руки: спрашивайте с министерства, прежде всего за экономическую составляющую их деятельности», - заявил глава государства.