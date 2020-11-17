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Песков: неоправданная жестокость к протестующим в Беларуси недопустима
17.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Стало известно, смущает ли Кремль жестокость, с которой подавляются гражданские выступления в Беларуси.
"Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам президент Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", – сказал Песков.
© Sputnik / Алексей Никольский
По его словам, в Кремле наблюдают за событиями в Беларуси, хотят "видеть ее стабильной". И при этом свободной от какого-либо влияния извне.
"Мы, безусловно, очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. Это союзное нам государство и наш братский народ – Беларусь. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Беларусь спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне", – отметил Песков.
Традиционно наиболее массовые акции проходят в воскресенье. В эти дни власти
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Нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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