Песков: неоправданная жестокость к протестующим в Беларуси недопустима

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Стало известно, смущает ли Кремль жестокость, с которой подавляются гражданские выступления в Беларуси.

"Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам президент Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", – сказал Песков.

По его словам, в Кремле наблюдают за событиями в Беларуси, хотят "видеть ее стабильной". И при этом свободной от какого-либо влияния извне.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. Это союзное нам государство и наш братский народ – Беларусь. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Беларусь спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне", – отметил Песков.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, у него 80,1% голосов). При разгонах в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики используют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Некоторых участников акций задерживают, им присуждают штраф или административный арест. Кроме того, прокуроры передали в суды уже более 100 "протестных" дел.

Традиционно наиболее массовые акции проходят в воскресенье. В эти дни власти ограничивают работу мобильного интернета и закрывают расположенные в центре станции метро.

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