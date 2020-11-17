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МИД Беларуси пообещал очень чувствительную реакцию в ответ на санкции ЕС
17.11.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Беларусь предпримет ответные действия, если Европейский союз расширит санкции в отношении страны, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после
Глава МИД заверил, что инициативы, которые возможно предпримут в ЕС "не останутся без ответа".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров" - цитирует Макея
Министр подчеркнул, что государство не является инициатором. "Мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - сказал Макей.
В целом, страна настроена на то, "чтобы санкционная риторика уходила из повестки отношений с Европейским союзом", добавил глава МИД. По словам Макея, белорусские власти хотели бы, чтобы страна была местом "мира, спокойствия и доброжелательности".
Так или иначе, в скором времени санкционная политика закончится, уверен министр, ссылаясь на прежний опыт страны. "Мы всегда говорили, что санкции - это не метод реализации межгосударственных отношений. Они никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут", - прокомментировал он.
Глава МИД подчеркнул, что Евросоюз призывают перейти от персональных санкций к экономическим мерам в отношении всей страны. По его словам, на совещании у главы государства обсуждался ряд действий, которые предпримет Беларусь в ответ на такие меры.
© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
Новые санкции против Беларуси
Вчера экс-кандидат в президенты Беларуси
Ранее представители Евросоюза
Действующие меры ЕС в отношении страны
Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз
© REUTERS / YVES HERMAN
Министерство иностранных дел в день ввода санкций
Первый санкционный список представители ЕС опубликовали 2 октября. В нем - 40 имен, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению.
Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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О дополнительных санкционных мерах в отношении республики сообщила недавно Светлана Тихановская, по ее словам, "черный список" ЕС дополнят до двухсот фамилий.
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