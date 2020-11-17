МИД Беларуси пообещал очень чувствительную реакцию в ответ на санкции ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Беларусь предпримет ответные действия, если Европейский союз расширит санкции в отношении страны, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после совещания с президентом Александром Лукашенко.

Глава МИД заверил, что инициативы, которые возможно предпримут в ЕС "не останутся без ответа".

"Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров" - цитирует Макея БелТА .

Министр подчеркнул, что государство не является инициатором. "Мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - сказал Макей.

В целом, страна настроена на то, "чтобы санкционная риторика уходила из повестки отношений с Европейским союзом", добавил глава МИД. По словам Макея, белорусские власти хотели бы, чтобы страна была местом "мира, спокойствия и доброжелательности".

Так или иначе, в скором времени санкционная политика закончится, уверен министр, ссылаясь на прежний опыт страны. "Мы всегда говорили, что санкции - это не метод реализации межгосударственных отношений. Они никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут", - прокомментировал он.

Глава МИД подчеркнул, что Евросоюз призывают перейти от персональных санкций к экономическим мерам в отношении всей страны. По его словам, на совещании у главы государства обсуждался ряд действий, которые предпримет Беларусь в ответ на такие меры.

Новые санкции против Беларуси

Вчера экс-кандидат в президенты Беларуси огласила возможное расширение санкций против властей. По ее словам, ЕС " вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий".

Ранее представители Евросоюза заявили , что одной из причин расширения "черного списка" является гибель Романа Бондаренко. Мужчина скончался в больнице на следующий день после драки на столичной улице Червякова.

Действующие меры ЕС в отношении страны

Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз ввел 6 ноября. "Черный список" пополнился именами президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. Всего в санкционный лист добавили 15 фамилий. В отношении этих лиц действует запрет на въезд в Европу, а также заморозка активов на территории ЕС (в случае, если такие имеются).

Министерство иностранных дел в день ввода санкций пообещало ответить на действия Евросоюза.

Первый санкционный список представители ЕС опубликовали 2 октября. В нем - 40 имен, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.