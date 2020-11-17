Песков назвал недопустимой жестокость на митингах в Беларуси

Жестокость, не спровоцированная действиями со стороны протестующих, нежелательна и недопустима.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 ноября, сообщает ТАСС.

Он, однако, добавил, что и в отношении правоохранителей бывают провокации, и от них тоже «нельзя абстрагироваться».

По словам Пескова, Москва внимательно следит за ситуацией в Беларуси.

«Это союзное нам государство и братский народ. Мы хотели бы видеть Беларусь спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет», - добавил представитель Кремля.

Россия также убеждена, что Беларусь должна быть «свободной от какого-либо влияния извне».

Напомним, в Беларуси более 100 дней проходят акции протестов – люди не согласны с результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 82 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,1 процента.

Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые жестко подавляются силовиками.