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Песков назвал недопустимой жестокость на митингах в Беларуси
17.11.2020 15:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Жестокость, не спровоцированная действиями со стороны протестующих, нежелательна и недопустима.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 ноября,
Он, однако, добавил, что и в отношении правоохранителей бывают провокации, и от них тоже «нельзя абстрагироваться».
По словам Пескова, Москва внимательно следит за ситуацией в Беларуси.
«Это союзное нам государство и братский народ. Мы хотели бы видеть Беларусь спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет», - добавил представитель Кремля.
Россия также убеждена, что Беларусь должна быть «свободной от какого-либо влияния извне».
Напомним, в Беларуси более 100 дней проходят акции протестов – люди не согласны с результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 82 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,1 процента.
Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые жестко подавляются силовиками.
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Жестокость, не спровоцированная действиями со стороны протестующих, нежелательна и недопустима.
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