Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Россия критически относится к попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя принятый американским Сенатом "акт Родченкова".

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) сообщило, что Сенат принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

"Безусловно, мы обратили на это внимание. Не только в контексте этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может".

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал "апофеозом цинизма" и недобросовестной конкуренцией в спорте принятие "акта Родченкова". По его словам, Америка не стремится дублировать законы и международные правила, она просто устанавливает собственные для всех по праву сильного.

"Акт Родченкова" носит имя бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Несколько лет назад он уехал в США, где дал показания о существовании в России государственной программы поддержки допинга.

Интересно, что в WADA считают, что данный закон может отпугнуть информаторов о допинговых нарушениях, если будет риск, что их могут привлечь к ответственности. Организация обеспокоена, что подобные законы могут появиться в других странах по политическим причинам, например, в отместку против спортсменов из определенных стран. Закон не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта.