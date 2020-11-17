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В Кремле отреагировали на принятие Сенатом США "акта Родченкова"
17.11.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Россия критически относится к попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя принятый американским Сенатом "акт Родченкова".
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) сообщило, что Сенат принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.
"Безусловно, мы обратили на это внимание. Не только в контексте этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что "кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может".
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал "апофеозом цинизма" и недобросовестной конкуренцией в спорте принятие "акта Родченкова". По его словам, Америка не стремится дублировать законы и международные правила, она просто устанавливает собственные для всех по праву сильного.
"Акт Родченкова" носит имя бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Несколько лет назад он уехал в США, где дал показания о существовании в России государственной программы поддержки допинга.
Интересно, что в WADA считают, что данный закон может отпугнуть информаторов о допинговых нарушениях, если будет риск, что их могут привлечь к ответственности. Организация обеспокоена, что подобные законы могут появиться в других странах по политическим причинам, например, в отместку против спортсменов из определенных стран. Закон не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта.
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Закон предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским...
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