Евросоюз рассмотрит расширение санкций против Беларуси в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Главы МИД Евросоюза во время видеоконференции 19 ноября обсудят ситуацию в Беларуси и дальнейшие санкционные действия ЕС, сообщают РИА Новости.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня высказался о возможных дополнительных санкциях в отношении государства. По его мнению, Европа может перейти от индивидуальных мер к экономическим, которые затронут всю страну.

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