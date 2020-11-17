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Евросоюз рассмотрит расширение санкций против Беларуси в четверг

17.11.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Главы МИД Евросоюза во время видеоконференции 19 ноября обсудят ситуацию в Беларуси и дальнейшие санкционные действия ЕС, сообщают РИА Новости.

© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси пообещал очень чувствительную реакцию в ответ на санкции ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня высказался о возможных дополнительных санкциях в отношении государства. По его мнению, Европа может перейти от индивидуальных мер к экономическим, которые затронут всю страну.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня глава МИД Беларуси пообещал в ответ на санкционные меры Евросоюза очень чувствительную для коллег из Европы реакцию.
 
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