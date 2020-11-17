|
Евросоюз рассмотрит расширение санкций против Беларуси в четверг
17.11.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Главы МИД Евросоюза во время видеоконференции 19 ноября обсудят ситуацию в Беларуси и дальнейшие санкционные действия ЕС, сообщают РИА Новости.
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня высказался о возможных дополнительных санкциях в отношении государства. По его мнению, Европа может перейти от индивидуальных мер к экономическим, которые затронут всю страну.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня глава МИД Беларуси пообещал в ответ на санкционные меры Евросоюза очень чувствительную для коллег из Европы реакцию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)