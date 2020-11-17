Песков назвал недопустимой жестокость на митингах в Беларуси

Жестокость, не спровоцированная действиями со стороны протестующих, нежелательна и недопустима.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 ноября во время пресс-колла в Москве, сообщает ТАСС.

Он, однако, добавил, что и в отношении правоохранителей бывают провокации, и от них тоже «нельзя абстрагироваться».

По словам Пескова, Москва внимательно следит за ситуацией в Беларуси.

«Это союзное нам государство и братский народ. Мы хотели бы видеть Беларусь спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет», - добавил представитель Кремля.

Россия также убеждена, что Беларусь должна быть «свободной от какого-либо влияния извне».

Ситуация в Беларуси

Напомним, в Беларуси более 100 дней проходят акции протестов – люди не согласны с результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 82 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,1 процента.

Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые жестко подавляются силовиками. Хватают женщин, пожилых людей, пенсионеров. Отвозят на Окрестина, бьют, заставляют стоять на холоде с руками, поднятыми на стене.

Только по сведениям ООН, за первые два дня протестов в Беларуси было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Недавно свое расследование касательно жестких подавлений акций протестов в Беларуси опубликовало издание « Медиазона ». Там собрали данные о насилии в отношении задержанных в Минске и изоляторе в Жодино, причем данные собирались не без помощи сотрудников силовых ведомств, которые анонимно помогали журналистам.

Как сообщает глава Национального антикризисного управления Павел Латушко, в распоряжении НАУ есть внутренние отчеты МВД. По данным министерства, с 9 августа и до 3 ноября в Беларуси задержали больше 25 800 человек за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении». За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов.

В минувшее воскресенье (15 ноября) в Беларуси прошел «Марш смелых», тысячи мирных граждан, несмотря на пандемию и риск для жизни, вышли на улицы в память о погибшем 11 ноября Романе Бондаренко. Количество задержанных превысило 1150 человек.

О Романе Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел в свой двор, который назвали "Площадью Перемен", когда туда приехали на бусе неизвестные в масках. Они начали снимать с забора бело-красно-белые ленточки. Завязалась потасовка.

Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Врачи провели операцию, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером, не приходя в сознание, он умер.

В Следственном комитете заявили, что погибший прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК, обнародовав заключение, в котором было указано, что в крови было 0 процентов этила.

После этого по всей стране начались акции солидарности и памяти Бондаренко. Насилие не прекращается ни на один день, Людей увольняют за выражение гражданской позиции.