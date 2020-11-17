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Беларусь дополнила санкционный список против ЕС и Канады

17.11.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Беларусь зеркально дополнила санкционный список в отношении стран Европейского союза и Канады, заявили во вторник в Министерстве иностранных дел республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси пообещал очень чувствительную реакцию в ответ на санкции ЕС

"В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде", – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что пока в рамках дипломатической корректности данный список пока опубликован не будет.

"Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок", – уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Беларусь – независимое государство, а политика санкций по отношению к ней не имеет перспектив: эффект от них будет носить только отрицательных характер. "Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет", – заявили в МИД.

Там также уточнили, что агрессивное сужение поля для диалога с Беларусью – ошибка со стороны ЕС, а на каждый деструктивный шаг со стороны союза республика ответит. В министерстве пообещали подвергнуть ревизии "многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны".

В МИД призвали Евросоюз придерживаться единственного перспективного пути – построения взвешенных и неконфронтационных отношений: только в этом случае Беларусь будет готова продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе.

Действующие меры ЕС в отношении страны

Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз ввел 6 ноября. "Черный список" пополнился именами президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. Всего в санкционный лист добавили 15 фамилий. В отношении этих лиц действует запрет на въезд в Европу, а также заморозка активов на территории ЕС (в случае, если такие имеются).

© REUTERS / YVES HERMAN
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Министерство иностранных дел Беларуси в день ввода санкций пообещало ответить на действия Евросоюза.

Первый санкционный список представители ЕС опубликовали 2 октября. В нем - 40 имен, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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В белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что пока не будут публиковать "черные списки" – из-за дипломатической корректности.
 
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