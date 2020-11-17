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Лукашенко поздравил Санду с победой на выборах в Молдове
17.11.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Согласно предварительным данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов с участков
"За продолжительный период взаимодействия Минску и Кишиневу удалось накопить значительный опыт в различных сферах. Надеюсь, что он будет востребован для дальнейшего развития наших стран", - говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда был и остается ответственным партнером. "Рассчитываю, что при вашем содействии нам удастся обогатить двусторонние отношения новыми созидательными инициативами на благо белорусского и молдавского народов", - добавил белорусский лидер.
Лукашенко пожелал Санду доброго здоровья, а ее соотечественникам - мира, стабильности и прогресса.
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Белорусский лидер выразил надежду, что при новом президенте отношения двух стран обогатятся созидательными инициативами.
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