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Лукашенко намекнул России на "нормальные условия" за одновекторность

17.11.2020 18:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Беларусь никогда не отворачивалась от России, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания во Дворце Независимости, посвященного внешней политике.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко: мы никогда не бросим камень в сторону России

Лукашенко констатировал, что СМИ в России критикуют белорусское руководство за многовекторный курс в политике. Белорусский лидер задался вопросом, какие претензии российские власти в связи с этим могут предъявить официальному Минску.

"Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ - это Россия и россияне", - напомнил он в свою очередь.

После чего добавил, что с ближайшим союзником сохраняли отношения, когда между странами вставали экономические споры. И Беларусь в таких условиях никогда не отворачивалась от России.

"Никогда. Даже в те времена, когда о нас вытирали ноги. Вы помните цену на газ на этот год, когда 95 долларов платила Германия за тысячу кубов, а мы – 127 долларов", - привел пример глава государства.

Не надо тут показывать пальцем

По его мнению, такая же ситуация складывалась и при покупке российской нефти, когда белорусской стороне приходилось платить премию. "Когда нас наклоняли во всех средствах массовой информации, мы вели себя достойно", - обратил внимание он. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко задал риторический вопрос о том, что же не так сделал официальный Минск. При этом отметил особым образом, что возможно кто-то неправильно понимает многовекторность, но Беларусь не отворачивается от России.

Причем белорусский лидер снова напомнил, что половина экспорта республики приходится на российский рынок. В этой связи экономическое направление требует и политического, и дипломатического обеспечения. Так политику проводит любая страна.

"И не надо тут на нас показывать пальцем. Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят", - цитирует главу государства БелТА.

После чего заверил, что многовекторность белорусской политики – мера вынужденная в силу того, что республика находится в центре европейского континента. При этом он поручил МИД донести эту точку зрения до всех партнеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер в очередной раз возмутился тем, что республике приходится дорого платить за российский газ, и пояснил, что многовекторность в политике...
 
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