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Утверждены новые сроки создания правовых актов
17.11.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает новые правила для подготовки указов и правительственных постановлений, сообщила пресс-служба главы государства.
В указе № 415 "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности" говорится, что отныне будет действовать планирование подготовки проектов таких нормативных правовых актов. Речь идет о проектах, которые устанавливают новое регулирование или системно меняют существующее.
Сокращаются сроки разработки и согласования проектов. В частности, общий срок согласования сокращен с 10 до 7 дней, а если проект срочный, то общий срок его подготовки не может превышать 10 дней, а согласования – двух.
Одновременно устанавливается, что корректировка актов и постановлений Совета министров должна проводиться не чаще одного раза в два года (сейчас – не чаще раза в год).
"Исключение сделано для случаев, когда внесение изменений необходимо для оперативного урегулирования наиболее важных вопросов", – сказали в пресс-службе.
Там также пояснили, что новый указ повышает процедурную самостоятельность госорганов в нормотворческом процессе, обеспечивает дальнейшую цифровизацию соответствующей деятельности.
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Как отметили в пресс-службе главы государства, новый указ повышает процедурную самостоятельность государственных органов в нормотворческом процессе.
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