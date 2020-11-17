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Утверждены новые сроки создания правовых актов

17.11.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает новые правила для подготовки указов и правительственных постановлений, сообщила пресс-служба главы государства.

© Photo : БОКК
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В указе № 415 "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности" говорится, что отныне будет действовать планирование подготовки проектов таких нормативных правовых актов. Речь идет о проектах, которые устанавливают новое регулирование или системно меняют существующее.

Сокращаются сроки разработки и согласования проектов. В частности, общий срок согласования сокращен с 10 до 7 дней, а если проект срочный, то общий срок его подготовки не может превышать 10 дней, а согласования – двух.

Одновременно устанавливается, что корректировка актов и постановлений Совета министров должна проводиться не чаще одного раза в два года (сейчас – не чаще раза в год).

"Исключение сделано для случаев, когда внесение изменений необходимо для оперативного урегулирования наиболее важных вопросов", – сказали в пресс-службе.

Там также пояснили, что новый указ повышает процедурную самостоятельность госорганов в нормотворческом процессе, обеспечивает дальнейшую цифровизацию соответствующей деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в пресс-службе главы государства, новый указ повышает процедурную самостоятельность государственных органов в нормотворческом процессе.
 
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