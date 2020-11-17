Лукашенко признался, что был готов провести новые выборы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что был готов провести повторные выборы по требованию оппозиции, об этом он заявил на совещании по международным делам, прошедшем во вторник во Дворце Независимости.

По его словам, изначально обсуждался пересчет голосов, однако когда власти согласились на это, лидеры оппозиции отказались от данной идеи и поставили вопрос о проведении новой кампании.

"Они потребовали повторные выборы и, когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование – добровольная сдача власти", – заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1".

Президент также уточнил, что сейчас политическими интригами, цель которых – дестабилизировать ситуацию в Беларуси, занимаются определенные силы в Польше, Литве и США, а их проводниками являются "беглые" белорусские политики.

Напомним, по данным ЦИК, на августовских президентских выборах победил Лукашенко, набравший чуть больше 80% голосов. После этого в республике начались массовые протесты . При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Читайте также:

Прокуроры передали в суды уже более 100 "протестных" дел

Песков: неоправданная жестокость к протестующим в Беларуси недопустима

Сто дней протеста за 100 секунд – видео

Президент назвал протесты в Беларуси мятежом