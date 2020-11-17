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Лукашенко признался, что был готов провести новые выборы
18.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что был готов провести повторные выборы по требованию оппозиции, об этом он заявил на совещании по международным делам, прошедшем во вторник во Дворце Независимости.
© Photo : пресс-служба президент Беларуси
По его словам, изначально обсуждался пересчет голосов, однако когда власти согласились на это, лидеры оппозиции отказались от данной идеи и поставили вопрос о проведении новой кампании.
"Они потребовали повторные выборы и, когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование – добровольная сдача власти", – заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1".
Президент также уточнил, что сейчас политическими интригами, цель которых – дестабилизировать ситуацию в Беларуси, занимаются определенные силы в Польше, Литве и США, а их проводниками являются "беглые" белорусские политики.
Напомним, по данным ЦИК, на августовских президентских выборах победил Лукашенко, набравший чуть больше 80% голосов. После этого в республике начались
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По мнению президента, сейчас политическими интригами, цель которых – дестабилизировать ситуацию в Беларуси, занимаются определенные силы в Польше, Литве и США.
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