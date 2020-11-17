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Лукашенко признался, что был готов провести новые выборы

18.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что был готов провести повторные выборы по требованию оппозиции, об этом он заявил на совещании по международным делам, прошедшем во вторник во Дворце Независимости.

© Photo : пресс-служба президент Беларуси
Лукашенко рассказал, когда в Беларуси пройдут новые выборы

По его словам, изначально обсуждался пересчет голосов, однако когда власти согласились на это, лидеры оппозиции отказались от данной идеи и поставили вопрос о проведении новой кампании.

"Они потребовали повторные выборы и, когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование – добровольная сдача власти", – заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1".

Президент также уточнил, что сейчас политическими интригами, цель которых – дестабилизировать ситуацию в Беларуси, занимаются определенные силы в Польше, Литве и США, а их проводниками являются "беглые" белорусские политики.

Напомним, по данным ЦИК, на августовских президентских выборах победил Лукашенко, набравший чуть больше 80% голосов. После этого в республике начались массовые протесты. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению президента, сейчас политическими интригами, цель которых – дестабилизировать ситуацию в Беларуси, занимаются определенные силы в Польше, Литве и США.
 
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