Путин назвал условие, которое позволит решить вопрос о статусе Карабаха

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Если между Азербайджаном и Арменией будут нормальные отношения, то и вопрос о статусе Нагорного Карабаха можно будет решить, заявил президент России Владимир Путин.

9 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Путин, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

"Да, такая проблема (статуса Нагорного Карабаха - Sputnik) существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о договоренностях по Нагорному Карабаху.

"Что будет дальше - это предстоит решить в будущем, или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", - добавил президент России.

Он обратил внимание, что в Нагорном Карабахе не только прекратились боевые действия, но и достигнута договоренность о разблокировании всех транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей.

"На мой взгляд, это чрезвычайно важно и это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу", - сказал Путин.

Это не кино

"Самое главное, что удалось сделать, - это прекратить кровопролитие", - сказал Путин.

Он добавил, что в результате конфликта по официальным данным погибли свыше четырех тысяч человек погибли.

"На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат", - подчеркнул Путин.

Войны можно было избежать

Российский президент выразил уверенность, что событий в Нагорном Карабахе можно было бы избежать.

"Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые находились фактически под контролем Армении, ставился на протяжении длительного времени", - сказал президент РФ.

Путин сообщил, что в 2013 году в рамках Минской группы ОБСЕ "Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, могли бы положить начало мирному процессу. И с этим, кстати говоря, все участники Минского процесса, включая сопредседателей - Россию, Францию и США, с этим согласились и поддержали".

Президент пояснил, что в основе этих предложений было возвращение на первом этапе пяти контролируемых Армений районов, а затем еще двух дополнительно, создание коридора, который объединял бы Карабах и Армению в зоне Лачинского района Азербайджана, который условно получил название "Лачинский коридор" и "признание статус-кво Нагорного Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса". По мнению Путина, это было бы решением вопроса.

Кроме того, обязательным условием было возвращение беженцев с обеих сторон, как азербайджанских, так и армянских беженцев к своим родным очагам. Это является безусловным требованием международного гуманитарного права.

"На мой взгляд, если бы это удалось сделать, то удалось бы достичь договоренностей на этой базе и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", - заявил Путин.

Вместе с тем он высказал сожаление, что когда в ходе переговоров уже почти подходили к решению вопроса на базе данных предложений, то с одной, то с другой стороны возникали препятствия, которые так и не удалось преодолеть.

"В конечном итоге дело вылилось в кровавый, прямо скажем, вооруженный конфликт, свидетелями которого мы были все только что", - подчеркнул глава государства.

Роль Турции

Турция никогда не скрывала, что поддерживает в Нагорном Карабахе Азербайджан, отметил Путин. "Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан", - уточнил Путин.

По его словам, "это геополитические последствия развала Советского союза". "Мы все время говорим об этом как-то в общем и целом. Здесь не в общем и целом, а совершенно конкретные события, которые мы сейчас наблюдаем, свидетелями которых мы сейчас являемся", - добавил он.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что трудно обвинить Анкару в нарушении международного права в нагорнокарабахском конфликте.

"Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но, тем не менее, дело обстоит так, как я сказал", - заявил он.

Даже Армения, по его словам, не признавала независимость Нагорного Карабаха, это означает, что Азербайджан пытался вернуть свои территории.

"Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь", - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Азербайджан - это независимое суверенное государство и "вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным". "Кто же ему может в этом отказать", - сказал президент России.

Армения не чувствовала себя брошенной

"Что касается, не чувствовала ли себя Армения в одиночестве, уверяю вас, что Российская Федерация в рамках и многосторонних, и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра Никола Пашиняна неоднократно выражало слова благодарности и подчеркивала, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства, прошу прощения за тавтологию, в этой сфере", - сказал Путин.

Он добавил, что "даже в ходе таких серьезных событий должен быть соблюден баланс сил". "И уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя брошенной, забытой и Россия сделала все, чтобы этого не было", - сказал Путин.