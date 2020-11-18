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Лукашенко призвал Латвию сохранять добрососедские отношения
18.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил жителей Латвии с национальным праздником – 102-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.
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"В современных обстоятельствах независимо от политической и экономической конъюнктуры, несмотря на безжалостные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются все страны мира, именно ближайшие соседи должны сохранить ценность человеческих связей, экономических и гуманитарных контактов", - говорится в поздравлении.
Белорусский лидер отметил, что белорусов и латышей издревле объединяли братские, добрососедские отношения, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений.
"Не позволим это испортить и разрушить! Только вместе, в согласии и мире, мы сумеем преодолеть все трудности и невзгоды", - сообщается в поздравительной телеграмме.
Александр Лукашенко также подчеркнул, что независимость и суверенитет являются неотъемлемыми условиями становления национального сознания и истинным фундаментом каждого государства и пожелал дружественному латвийскому народу безоблачного неба, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
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Белорусский лидер отметил, что белорусов и латышей всегда объединяли братские связи, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений.
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