Лукашенко призвал Латвию сохранять добрососедские отношения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил жителей Латвии с национальным праздником – 102-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

"В современных обстоятельствах независимо от политической и экономической конъюнктуры, несмотря на безжалостные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются все страны мира, именно ближайшие соседи должны сохранить ценность человеческих связей, экономических и гуманитарных контактов", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер отметил, что белорусов и латышей издревле объединяли братские, добрососедские отношения, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений.

"Не позволим это испортить и разрушить! Только вместе, в согласии и мире, мы сумеем преодолеть все трудности и невзгоды", - сообщается в поздравительной телеграмме.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что независимость и суверенитет являются неотъемлемыми условиями становления национального сознания и истинным фундаментом каждого государства и пожелал дружественному латвийскому народу безоблачного неба, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Читайте также: