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Макей назвал условия возобновления диалога Минска и ЕС по правам человека
18.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Беларусь не будет вести диалог с Евросоюзом по тематике прав человека до возобновления Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком программ по сотрудничеству с республикой, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире
"Мы не видим смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока ЕС не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - отметил Макей.
Министр добавил, что критика ЕС и других структур по вопросам прав человека и демократии в адрес Беларуси является искусственно политизированной.
© REUTERS / Yves Herman
"Мы видим это на примере того же Совета по правам человека ООН и ряда других организаций", - заявил он.
Глава МИД подчеркнул, что Минск готов отвечать на "деструктивные шаги" в свой адрес.
"У нас есть достаточный набор средств, которые позволят нам адекватно отреагировать на возможные экономические рестриктивные меры в отношении Беларуси. Это - и целесообразность, перспектива нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной миграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее", - пояснил Макей.
Кроме того, отметил министр, идет работа "над документом в таможенной сфере, где имеется ряд чувствительных вопросов".
"Мы посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, которые реализуются здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, на ряд образовательных программ", - продолжил глава МИД.
При этом Влдаимир Макей отметил, что Минску "не хотелось бы прибегать к этому".
"Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации", - подчеркнул он.
Ответные действия
Во вторник, 17 ноября, на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко глава внешнеполитического ведомства страны пообещал
© Photo : МИД Беларуси
"Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров" - пояснил Макей.
Ранее Европейский союз ввел пакет индивидуальных санкций по Беларуси, включая Александра Лукашенко, а позже заявил о готовности его расширить.
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Ранее Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью.
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