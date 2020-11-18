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Макей назвал условия возобновления диалога Минска и ЕС по правам человека

18.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Беларусь не будет вести диалог с Евросоюзом по тематике прав человека до возобновления Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком программ по сотрудничеству с республикой, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире "Беларусь 1".

"Мы не видим смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока ЕС не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - отметил Макей.

Министр добавил, что критика ЕС и других структур по вопросам прав человека и демократии в адрес Беларуси является искусственно политизированной.

© REUTERS / Yves Herman
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"Мы видим это на примере того же Совета по правам человека ООН и ряда других организаций", - заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что Минск готов отвечать на "деструктивные шаги" в свой адрес.

"У нас есть достаточный набор средств, которые позволят нам адекватно отреагировать на возможные экономические рестриктивные меры в отношении Беларуси. Это - и целесообразность, перспектива нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной миграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее", - пояснил Макей.

Кроме того, отметил министр, идет работа "над документом в таможенной сфере, где имеется ряд чувствительных вопросов".

"Мы посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, которые реализуются здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, на ряд образовательных программ", - продолжил глава МИД.

При этом Влдаимир Макей отметил, что Минску "не хотелось бы прибегать к этому".

"Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации", - подчеркнул он.

Ответные действия

Во вторник, 17 ноября, на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко глава внешнеполитического ведомства страны пообещал принять ответные действия, если Европейский союз расширит санкции в отношении республики. Глава МИД заверил, что инициативы, которые возможно предпримут в ЕС, "не останутся без ответа".

© Photo : МИД Беларуси
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"Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров" - пояснил Макей.

Ранее Европейский союз ввел пакет индивидуальных санкций по Беларуси, включая Александра Лукашенко, а позже заявил о готовности его расширить.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший, поданным ЦИК, 80,1% голосов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью.
 
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