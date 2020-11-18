Лукашенко поручил чиновникам навести порядок в Минске на этой неделе

17 ноября на совещании по внешней политике Александр Лукашенко затронул и ситуацию в стране. Он поручил местным властям разобраться с теми, кто пытается настроить народ против власти, и навести порядок в столице. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

После гибели Романа Бондаренко на улицах страны появились мемориалы, куда люди приносили цветы и лампады, а городские власти практически сразу все убрали.

По словам главы государства, коммунальные службы начали приводить в порядок улицы столицы и перемещать стихийные мемориалы на кладбища. А некоторые Telegram-каналы принялись настраивать общественность против них. Александр Лукашенко поручил срочно разобраться с этим.

«Мы рот никому не закрываем, но говорите правду. Говоришь неправду — отвечай»,- прокомментировал Лукашенко.

Затем он заявил, что не позволит превращать Минск и другие города в кладбища, а от стихийных мемориалов «как будущего гражданской войны», и дальше будут избавляться.

По мнению Лукашенко, у оппозиции «ничего не получилось на улицах», поэтому пошли во дворы. Он поручил на этой неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов «очаги», провоцирующие противостояние в обществе.

Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что в столице подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины.

«И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает»,- сообщил Лукашенко.