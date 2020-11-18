ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил чиновникам навести порядок в Минске на этой неделе

18.11.2020 09:33 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

17 ноября на совещании по внешней политике Александр Лукашенко затронул и ситуацию в стране. Он поручил местным властям разобраться с теми, кто пытается настроить народ против власти, и навести порядок в столице. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

После гибели Романа Бондаренко на улицах страны появились мемориалы, куда люди приносили цветы и лампады, а городские власти практически сразу все убрали.

По словам главы государства, коммунальные службы начали приводить в порядок улицы столицы и перемещать стихийные мемориалы на кладбища. А некоторые Telegram-каналы принялись настраивать общественность против них. Александр Лукашенко поручил срочно разобраться с этим.

«Мы рот никому не закрываем, но говорите правду. Говоришь неправду — отвечай»,- прокомментировал Лукашенко.

Затем он заявил, что не позволит превращать Минск и другие города в кладбища, а от стихийных мемориалов «как будущего гражданской войны», и дальше будут избавляться.

По мнению Лукашенко, у оппозиции «ничего не получилось на улицах», поэтому пошли во дворы. Он поручил на этой неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов «очаги», провоцирующие противостояние в обществе.

Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что в столице подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. 

«И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает»,- сообщил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 ноября на совещании по внешней политике Александр Лукашенко затронул и ситуацию в стране.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко призвал Латвию сохранять добрососедские отношения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика