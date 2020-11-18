|
Турецкие военные отправятся в Азербайджан
18.11.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя - Sputnik. По итогам голосования в парламенте страны одобрили указ президента Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных на территорию Азербайджана.
В документе сообщается, что продолжительность пребывания турецких военных в Азербайджане составит год.
Ранее в Минобороны России
Путин о турецких миротворцах
Во вчерашнем интервью телеканалу "Россия 24" Владимир Путин сообщил, что убедил Турцию не направлять в Нагорный Карабах миротворцев.
"Что касается миротворческой миссии, то да, действительно, и Азербайджан, и Турция, они всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях. Мне все-таки кажется, удалось убедить и наших турецких партнёров, и наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия, которые, или предпосылки для разрушения наших договоренностей. Такие условия, которые бы провоцировали одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - прокомментировал президент РФ.
Путин заявил, что Эрдоган понимает: провоцировать Армению выводом турецких солдат в Карабах не стоит.
"Но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения. Мне кажется, что и президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял. Здесь не было у нас никаких проблем", - добавил российский лидер.
По мнению Путина, Турция не скрывает своей поддержки в адрес азербайджанской стороны. Однако винить турецких властей в нарушении международного права нельзя, ведь Азербайджан имел право выбрать любого союзника, готового ему помочь, резюмировал президент РФ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Россия и Турция заявляли о создании совместного центра по контролю над прекращением огня в Нагорном Карабахе
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)