Турецкие военные отправятся в Азербайджан

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. По итогам голосования в парламенте страны одобрили указ президента Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных на территорию Азербайджана.

В документе сообщается, что продолжительность пребывания турецких военных в Азербайджане составит год.

Ранее в Минобороны России заявили о создании с Турцией совместного мониториногового центра. В центре будут контролировать, чтобы Армения и Азербайджан не нарушали режим прекращения боевых действий. Территориально центр будет находиться в Азербайджане.

Путин о турецких миротворцах

Во вчерашнем интервью телеканалу "Россия 24" Владимир Путин сообщил, что убедил Турцию не направлять в Нагорный Карабах миротворцев.

"Что касается миротворческой миссии, то да, действительно, и Азербайджан, и Турция, они всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях. Мне все-таки кажется, удалось убедить и наших турецких партнёров, и наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия, которые, или предпосылки для разрушения наших договоренностей. Такие условия, которые бы провоцировали одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - прокомментировал президент РФ.

Путин заявил, что Эрдоган понимает: провоцировать Армению выводом турецких солдат в Карабах не стоит.

"Но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения. Мне кажется, что и президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял. Здесь не было у нас никаких проблем", - добавил российский лидер.

По мнению Путина, Турция не скрывает своей поддержки в адрес азербайджанской стороны. Однако винить турецких властей в нарушении международного права нельзя, ведь Азербайджан имел право выбрать любого союзника, готового ему помочь, резюмировал президент РФ.

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