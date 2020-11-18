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Верховный суд в одном из ключевых штатов отклонил иск штаба Трампа

18.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа о возможных нарушениях в Филадельфии. 

Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около десяти тысяч бюллетеней, пришедших в Пенсильвании с опозданием.

Суд счел положения избирательной комиссии "разумными", так как они позволяли представителям обоих кандидатов наблюдать за работой комиссии. Трамп и его адвокат Руди Джулиани  требовали признать недействительными более 600 тысяч голосов в Филадельфии и Питтсбурге. 

© AP / Carolyn Kaster
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Пенсильвания считается одним из ключевых штатов для определения исхода выборов в США,  этот штат дает 20 выборщиков. Пока победитель там официально не объявлен. Помимо Пенсильвании, штаб Трампа также подал иск в суд Джорджии.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Американские СМИ, ссылаясь на предварительные подсчеты, объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Многие мировые лидеры уже поздравили его. Действующий президент США Дональд Трамп с таким исходом пока не согласен, о чем неоднократно сообщал в своем Twitter. Он намерен отстаивать собственное лидерство в суде, что не помешало намекнуть о возможном участии в выборах-2024.

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Теги: Минск
 
 
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Речь шла о возможном ограничении для наблюдателей следить за подсчетом голосов, говорится в материалах суда.
 
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