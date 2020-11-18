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Верховный суд в одном из ключевых штатов отклонил иск штаба Трампа
18.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа о возможных нарушениях в Филадельфии.
Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около десяти тысяч бюллетеней, пришедших в Пенсильвании с опозданием.
Суд счел положения избирательной комиссии "разумными", так как они позволяли представителям обоих кандидатов наблюдать за работой комиссии. Трамп и его адвокат Руди Джулиани требовали признать недействительными более 600 тысяч голосов в Филадельфии и Питтсбурге.
© AP / Carolyn Kaster
Пенсильвания считается одним из ключевых штатов для определения исхода выборов в США, этот штат дает 20 выборщиков. Пока победитель там официально не объявлен. Помимо Пенсильвании, штаб Трампа также подал иск в суд Джорджии.
Многие мировые лидеры уже поздравили его. Действующий президент США Дональд Трамп с таким исходом
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Речь шла о возможном ограничении для наблюдателей следить за подсчетом голосов, говорится в материалах суда.
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