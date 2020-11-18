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Трамп уволил главу службы кибербезопасности США

18.11.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Криса Кребса, сообщает Sputnik.

© AP / John Locher
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Недовольство Белого дома вызвал созданный Кребсом сайт Rumor Control ("Контроль над слухами") о дезинформации вокруг выборов. Советники Трампа требовали удалить некоторые материалы ресурса, не поддерживающие версию о массовой фальсификации выборов Демократической партией. Но Кребс не сделал этого. 

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности на выборах 2020 года были крайне недостоверными, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей, наблюдатели не допускались на избирательные участки…Таким образом, Крис Кребс был немедленно освобожден от должности директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурой безопасности", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что иностранные государства не имели возможности вмешиваться в прошедшие выборы, что было единственным аспектом их безопасности.

Выборы президента СЩА прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу на них одержал демократ Джо Байден. Однако Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения - действующий президент намерен отстаивать собственную победу в суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной увольнения Криса Кребса стало его заявление, не поддерживающего версию о массовых нарушениях на выборах.
 
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