Трамп уволил главу службы кибербезопасности США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Криса Кребса, сообщает Sputnik.

Недовольство Белого дома вызвал созданный Кребсом сайт Rumor Control ("Контроль над слухами") о дезинформации вокруг выборов. Советники Трампа требовали удалить некоторые материалы ресурса, не поддерживающие версию о массовой фальсификации выборов Демократической партией. Но Кребс не сделал этого.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности на выборах 2020 года были крайне недостоверными, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей, наблюдатели не допускались на избирательные участки…Таким образом, Крис Кребс был немедленно освобожден от должности директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурой безопасности", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что иностранные государства не имели возможности вмешиваться в прошедшие выборы, что было единственным аспектом их безопасности.

Выборы президента СЩА прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу на них одержал демократ Джо Байден. Однако Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения - действующий президент намерен отстаивать собственную победу в суде.