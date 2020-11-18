Политический конфликт в Беларуси: Кремль недоволен и поторопит Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Россия и Китай оказали Беларуси широкую поддержку «при беспрецедентном внешнем давлении» на страну. Но, по мнению экспертов, Кремль явно не доволен медленными темпами урегулирования ситуации в Беларуси за счет конституционной реформы.

«Тем самым мы еще раз убедились, что друзья познаются в беде», - сказал Лукашенко о "помощи" России и Китая. И поинтересовался, как будут дальше выстраиваться отношения с этими странами, как выполняются договоренности по итогам контактов на высшем уровне, а также после визитов в этом году в Беларусь руководства российских регионов.

В то же время Лукашенко обратил внимание на критику Беларуси со стороны отдельных СМИ (в частности, российских) – «за ее многовекторную политику». Он заявил, что против многовекторности страны «подскочили некие силы в Российской Федерации».

«Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие, в связи с этим, они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ - это Россия и россияне», - сказал президент.

Он напомнил, что отношения с Россией сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического толка.

«Мы никогда не отворачивались от России. Никогда. Даже в те времена, когда о нас вытирали ноги. Вы помните цену на газ на этот год, когда $95 платила Германия за тысячу кубов, а мы - $127. Когда мы покупали у них нефть и нас заставляли платить за это премию. Когда нас наклоняли во всех средствах массовой информации, мы вели себя достойно», - подчеркнул официальный президент.

Он отметил, что половина белорусского экспорта сегодня продается на внешних рынках и в России.



«Что мы не так сделали? Если кто-то понимает наш путь на многовекторность как то, что мы, цитирую, "отворачиваемся от России», - это не так", - сказал Лукашенко.

Он уверен, что пандемия нанесла ущерб мировой экономике, но «после кризиса наступает подъем». «Поэтому нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру»..

Мнение эксперта

«При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде», - сказал Александр Лукашенко.

Политический обозреватель Павлюк Быковский в интервью БДГ отметил, что пока «ощутимая помощь» от России и Китая – они признали победу Лукашенко на президентских выборах, Россия дала часть кредита на рефинансирование долгов Беларуси перед Россией. Но при этом Беларуси так и не получила компенсацию за российскую «отравленную» нефть, уступила в переговорах с Газпромом и, если ранее белорусская сторона отрицала наличие долга за газ, то теперь признала, обещает перенести транзит своего экспорта из литовского порта, где является совладельцем терминала, в российский порт, где терминал еще предстоит строить. И это все на фоне переговоров о поставках российских нефти и газа.

Собственно, и Китай поостерегся от финансовых вложений в период белорусского политического кризиса, но использовал ситуацию для улучшения рамочных условий для своих прежних инвестиций.

На мой взгляд в данном случае единственным активным игроком, у которого есть явная «морковка» для Лукашенко, выступает Кремль, который явно не доволен медленными темпами урегулирования ситуации в Беларуси за счет конституционной реформы. Риторически Кремль в лице первых лиц готов поддержать Лукашенко словами – и с его оппонентами не возможно вести переговоры, и протесты радикальные, но даже в контролируемых Кремлем федеральных СМИ вновь показывают картинку, в которой правоохранительным органам Беларуси отводится отрицательная роль , а Лукашенко – «Властитель слабый и лукавый», который провел избирательную кампанию под антироссийскими лозунгами, а весной проводил учения в Беларуси вместе с НАТО.

Судя по всему, Кремль торопит Беларусь с проведением конституционной реформы, явно надеясь на контролируемый транзит власти, перераспределение полномочий в пользу парламента с подотчетным ему правительством и сильной пророссийской фракции, как гарантии соблюдения в Беларуси российских интересов.

16 ноября Александр Лукашенко заявил о готовности переуступить полномочия и без смены Конституции: «Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо».

Дескать они – и парламент, и местные Советы, и правительство наконец начнут проявлять свою инициативу в рамках действующей Конституции и будут брать на себя ответственность. Теоретически это возможно, но на практике и депутаты, и тем более чиновники прекрасно знают, что их роль остается не самостоятельной, а значит даже имитация расширения их полномочий не будет воспринята всерьез внешними партнерами. Что касается протестов, то разговоры о диалоговых площадках никак не отвечают на требование об отставке Лукашенко и наказании виновных в пытках и теперь уже убийствах.

Россия понимает, что не может прямо приказать Лукашенко что-то делать и, судя по всему, отсутствием значимой поддержки вынуждает принять новую реальность в которой единственным выходом для него является углубление интеграции в рамках Союзного государства, но этот выход открывается только после урегулирования политического кризиса в Беларуси, когда власть будет восприниматься легитимной.

Фото 24 канал