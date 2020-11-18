Белорусские писатели потребовали от властей признать поражение

Литераторы Беларуси подписали открытое письмо к властям с призывом прекратить насилие в отношении протестующих и принять волю народа. Текст сообщения опубликован на сайте общественного объединения «Саюз беларускіх пісьменнікаў».

Письмо уже подписали 143 литератора, среди которых Светлана Алексиевич, Алесь Аркуш, Владимир Орлов, Василий Зуенок, Лявон Вольский, Виктор Мартинович, Анна Северинец, Саша Филипенко и др.

«Мы, белорусские писатели, серьезно обеспокоены тем, что за последние 100 дней в нашей стране происходит постоянная эскалация насилия со стороны правоохранительных органов и административных назначенцев по отношению к гражданам, которые идут на мирные акции протеста и солидарности», - заявили писатели.

Они утверждают, что таких жестких репрессий, как в Беларуси после выборов, не было в Европе уже более сорока лет. Однако в отношении виновных даже не возбудили уголовные дела.

Писатели возмущены, что из уст руководства страны заучат прямые указания отчислять из учреждений образования и увольнять за гражданскую позицию, а несогласие с государственной политикой является непосредственным нарушением конституции.

Литераторы обращаются к чиновникам, «которые сохранили трезвый ум, с требованием: пока вы не обрушили страну в бездну насилия и всеобщего кризиса, немедленно остановите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа».

На данный момент, в Беларуси также действует Союз писателей Беларуси, лояльный по отношению к действующей власти.

Напомним, в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа начались акции протеста. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.