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Белорусские писатели потребовали от властей признать поражение
18.11.2020 15:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литераторы Беларуси подписали открытое письмо к властям с призывом прекратить насилие в отношении протестующих и принять волю народа. Текст сообщения
Письмо уже подписали 143 литератора, среди которых Светлана Алексиевич, Алесь Аркуш, Владимир Орлов, Василий Зуенок, Лявон Вольский, Виктор Мартинович, Анна Северинец, Саша Филипенко и др.
«Мы, белорусские писатели, серьезно обеспокоены тем, что за последние 100 дней в нашей стране происходит постоянная эскалация насилия со стороны правоохранительных органов и административных назначенцев по отношению к гражданам, которые идут на мирные акции протеста и солидарности», - заявили писатели.
Они утверждают, что таких жестких репрессий, как в Беларуси после выборов, не было в Европе уже более сорока лет. Однако в отношении виновных даже не возбудили уголовные дела.
Писатели возмущены, что из уст руководства страны заучат прямые указания отчислять из учреждений образования и увольнять за гражданскую позицию, а несогласие с государственной политикой является непосредственным нарушением конституции.
Литераторы обращаются к чиновникам, «которые сохранили трезвый ум, с требованием: пока вы не обрушили страну в бездну насилия и всеобщего кризиса, немедленно остановите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа».
На данный момент, в Беларуси также действует Союз писателей Беларуси, лояльный по отношению к действующей власти.
Напомним, в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа начались акции протеста. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
По всей стране на заводах и предприятиях
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Литераторы Беларуси подписали открытое письмо к властям с призывом прекратить насилие в отношении протестующих и принять волю народа.
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