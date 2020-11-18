НАУ предлагает усиление санкций и создание Миссии высокого уровня

Народное антикризисное управление предлагает ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в отношении режима Лукашенко.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале член президиума КС и глава НАУ Павел Латушко. Он вместе с ответственными за внешнюю политику в НАУ Владимиром Астапенко и Анатолием Котовым провели встречи с высокими представителями МИДов Австрии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Эстонии, Европарламента и Еврокомиссии, которым также направлены соответствующие обращения по вопросу расширения санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии в Беларуси.

Одновременно представлено предложение о создании Миссии высокого уровня с участием представителей ЕС и России, которая бы содействовала разрешению кризиса в и вокруг Беларуси.

В то же время, в связи с непрекращающимся в Беларуси насилием, отказом властей начать реальный диалог с обществом. В соответствии с рекомендациями доклада ОБСЕ в рамках «Московского механизма» внесены конкретные предложения для стран Евросоюза.

Предлагается усилить санкции в отношении конкретных лиц, причастных к насилию и фальсификации выборов, ввести санкции в отношении компаний, финансирующих деятельность режима. Кроме того, НАУ предлагает введение эмбарго на экспорт/импорт вооружений и моратория на предоставление финансовой помощи режиму, кроме гуманитарных проектов (например, борьба с COVID-19).

Еще пункты:

Обратиться в международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, МВФ, МФК, ЕФСР, ЕБРР, ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), NIB (Северный инвестиционный банк), EDB (Евразийский банк развития) и AIIB (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), с целью наложения временного моратория на любые ссуды, кредитные гарантии, страхование, финансирование, рефинансирование или иную финансовую помощь, за исключением проектов гуманитарной направленности (например, борьба с COVID-19).

Рекомендовать компаниям, зарегистрированным в данных странах, приостановить любое торговое и инвестиционное сотрудничество с белорусскими властями.

Приступить к созданию независимого международного механизма по расследованию нарушения прав человека в Беларуси.

Принять совместную резолюцию по поддержке уголовного преследования в отношении лиц, причастных к насилию в Беларуси, независимо от их места нахождения.

Европейским государствам и международным институтам предложено рассмотреть применение и других санкций в отношении антинародного режима.

По словам Латушко, во всех странах ЕС беларуская диаспора активно включилась в работу по доведению правительственным институтам власти и широкой общественности, СМИ о необходимости привлечения к ответственности лиц, виновных в пытках и репрессиях и финансированию диктаторского режима.

Эффективность санкций безусловна

В 2011-2012 годах благодаря введению санкций со стороны других государств власть вынуждена была выпустить на свободу политзаключенных Санникова, Статкевича, Беляцкого.

Сегодня настала ситуация, когда права и свободы граждан нарушаются настолько массово и жестоко, что целые районы города обесточиваются, их жители терроризируются за национальную символику, а беларускоязычное население получает «метки» и «особое» отношение от силовиков, все это привело к тому, что наше общество созрело и готово, чтобы санкционная политика других государств мира была максимально широкой.