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НАУ предлагает усиление санкций и создание Миссии высокого уровня
18.11.2020 17:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Народное антикризисное управление предлагает ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в отношении режима Лукашенко.
Об этом
Одновременно представлено предложение о создании Миссии высокого уровня с участием представителей ЕС и России, которая бы содействовала разрешению кризиса в и вокруг Беларуси.
В то же время, в связи с непрекращающимся в Беларуси насилием, отказом властей начать реальный диалог с обществом. В соответствии с рекомендациями доклада ОБСЕ в рамках «Московского механизма» внесены конкретные предложения для стран Евросоюза.
Предлагается усилить санкции в отношении конкретных лиц, причастных к насилию и фальсификации выборов, ввести санкции в отношении компаний, финансирующих деятельность режима. Кроме того, НАУ предлагает введение эмбарго на экспорт/импорт вооружений и моратория на предоставление финансовой помощи режиму, кроме гуманитарных проектов (например, борьба с COVID-19).
Еще пункты:
По словам Латушко, во всех странах ЕС беларуская диаспора активно включилась в работу по доведению правительственным институтам власти и широкой общественности, СМИ о необходимости привлечения к ответственности лиц, виновных в пытках и репрессиях и финансированию диктаторского режима.
Эффективность санкций безусловна
В 2011-2012 годах благодаря введению санкций со стороны других государств власть вынуждена была выпустить на свободу политзаключенных Санникова, Статкевича, Беляцкого.
Сегодня настала ситуация, когда права и свободы граждан нарушаются настолько массово и жестоко, что целые районы города обесточиваются, их жители терроризируются за национальную символику, а беларускоязычное население получает «метки» и «особое» отношение от силовиков, все это привело к тому, что наше общество созрело и готово, чтобы санкционная политика других государств мира была максимально широкой.
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Народное антикризисное управление предлагает ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в...
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