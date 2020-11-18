ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НАУ предлагает усиление санкций и создание Миссии высокого уровня

18.11.2020 17:41 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Народное антикризисное управление предлагает ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в отношении режима Лукашенко.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале член президиума КС и глава НАУ Павел Латушко. Он вместе с ответственными за внешнюю политику в НАУ Владимиром Астапенко и Анатолием Котовым провели встречи с высокими представителями МИДов Австрии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Эстонии, Европарламента и Еврокомиссии, которым также направлены соответствующие обращения по вопросу расширения санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии в Беларуси.

Одновременно представлено предложение о создании Миссии высокого уровня с участием представителей ЕС и России, которая бы содействовала разрешению кризиса в и вокруг Беларуси.

В то же время, в связи с непрекращающимся в Беларуси насилием, отказом властей начать реальный диалог с обществом. В соответствии с рекомендациями доклада ОБСЕ в рамках «Московского механизма» внесены конкретные предложения для стран Евросоюза.

Предлагается усилить санкции в отношении конкретных лиц, причастных к насилию и фальсификации выборов, ввести санкции в отношении компаний, финансирующих деятельность режима. Кроме того, НАУ предлагает введение эмбарго на экспорт/импорт вооружений и моратория на предоставление финансовой помощи режиму, кроме гуманитарных проектов (например, борьба с COVID-19).

Еще пункты:

  • Обратиться в международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, МВФ, МФК, ЕФСР, ЕБРР, ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), NIB (Северный инвестиционный банк), EDB (Евразийский банк развития) и AIIB (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), с целью наложения временного моратория на любые ссуды, кредитные гарантии, страхование, финансирование, рефинансирование или иную финансовую помощь, за исключением проектов гуманитарной направленности (например, борьба с COVID-19).
  • Рекомендовать компаниям, зарегистрированным в данных странах, приостановить любое торговое и инвестиционное сотрудничество с белорусскими властями.
  • Приступить к созданию независимого международного механизма по расследованию нарушения прав человека в Беларуси.
  • Принять совместную резолюцию по поддержке уголовного преследования в отношении лиц, причастных к насилию в Беларуси, независимо от их места нахождения.
  • Европейским государствам и международным институтам предложено рассмотреть применение и других санкций в отношении антинародного режима.

По словам Латушко, во всех странах ЕС беларуская диаспора активно включилась в работу по доведению правительственным институтам власти и широкой общественности, СМИ о необходимости привлечения к ответственности лиц, виновных в пытках и репрессиях и финансированию диктаторского режима.

Эффективность санкций безусловна

В 2011-2012 годах благодаря введению санкций со стороны других государств власть вынуждена была выпустить на свободу политзаключенных Санникова, Статкевича, Беляцкого.

Сегодня настала ситуация, когда права и свободы граждан нарушаются настолько массово и жестоко, что целые районы города обесточиваются, их жители терроризируются за национальную символику, а беларускоязычное население получает «метки» и «особое» отношение от силовиков, все это привело к тому, что наше общество созрело и готово, чтобы санкционная политика других государств мира была максимально широкой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народное антикризисное управление предлагает ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Белорусские писатели потребовали от властей признать поражение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика