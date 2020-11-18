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ЕС планирует выделить белорусскому гражданскому обществу 27,5 млн евро

19.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европейский союз рассмотрит вопрос об оказании финансовой помощи белорусскому гражданскому обществу в размере 27,5 млн евро.

Об этом сообщила Светлана Тихановская 18 ноября в своем телеграм-канале.

В среду она встретилась с главой МИД Швеции и представителями шведского парламента. Тихановская призвала Швецию переориентировать программы финансовой помощи, чтобы они поступали не режиму Лукашенко, а гражданскому обществу.

Речь идет о 24 миллионах евро, которые планируется направить на помощь бастующим рабочим, журналистам, активистам, правозащитникам и всем инициативам, которые борются за свободу Беларуси.

На встрече со шведскими парламентариями Тихановская обсудила поддержку среднесрочной программы стабилизации перед новыми выборами в Беларуси. Эта программа – до 150 миллионов евро – включает в себя помощь малому бизнесу, рабочим, студентам и всем, кто подвергся репрессиям.

Кроме того, шведские депутаты обещали поддержку в вопросе отмены или переноса Чемпионата мира по хоккею из Беларуси и давления на компании, которые продолжают сотрудничество с предприятиями режима, репрессирующими бастующих.

Тихановская сообщила также, что передала в Брюссель Список Тарайковского и призвала ЕС ввести санкции, в том числе, экономические, против предприятий, связанных с Лукашенко.

Евросоюз будет рассматривать этот вопрос 19 ноября. Светлана сделала акцент, что помощь гражданскому обществу Беларуси, как и санкции, – это очень срочные вопросы.

«Каждый день промедления – это десятки избитых, раненых и, возможно, убитых. Мы рассчитываем на единогласную позицию всех стран, для которых важны права человека и демократия», - сказала она.

В этот же день Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Они обсудили события на Беларуськалии и Гродно-Азот. Лёвен – один из лидеров профсоюзного движения Европы, он лично несколько раз бывал в Беларуси и сотрудничал с местными профсоюзами. Для него очень важно поддержать бастующих.

Политики обсудили ситуацию в Новой Боровой, убийство Романа Бондаренко, уничтожение мемориала его памяти, а также. роль послов дипмиссий, которые остаются в Беларуси, – как они могут помочь и предупредить подобные действия режима.

 
Теги: Гродно
 
 
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Европейский союз рассмотрит вопрос об оказании финансовой помощи белорусскому гражданскому обществу в размере 27,5 млн евро.
 
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