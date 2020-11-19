США расширяют полномочия президента по санкциям против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Новый законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", который предполагает введение санкций против официальных лиц, ответственных за подавление протестов после выборов 9 августа в Беларуси, одобрен палатой представителей Конгресса США, говорится в сообщении для прессы в твиттере палаты представителей.

Документ также расширяет и разрешенную Беларуси помощь.

Согласно документу, президент США может заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК Беларуси, любого должностного лица, участвующего в фальсификации выборов, подавляющее независимые СМИ, и всех тех, кто связан с подавлением протестов в Беларуси после выборов. Аналогичные же санкции возможны и против чиновников России, причастных, по мнению США, к событиям в Беларуси.

Законопроект призван "помочь Беларуси в противодействии интернет-цензуре", поддержке женщин и политических беженцев.

Напомним, что кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах обещал расширить санкционный список против окружения главы Беларуси, призвал "заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство". Байден осудил ситуацию, сложившуюся в Беларуси, и призвал Александра Лукашенко провести новые выборы.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ноября пакет индивидуальных санкций против Беларуси, в список попал Александр Лукашенко, его старший сын и другие, ввел Евросоюз .

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