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Андрейченко: нам не требуется признание итогов выборов

19.11.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Беларусь, как и ранее, нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, а с выборами или наведением порядка в стране разберутся сами, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании сессии нижней палаты белорусского парламента.

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Сегодня на сессии будет рассмотрено около 10 проектов документов, среди которых законопроекты об оказания психологической помощи, о направлении граждан в ЛТП, о порядке получения белорусского гражданства.

"Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Но важно, чтобы они четко понимали: нам не требуется ни признания итогов выборов, ни оценок действий государства по обеспечению правопорядка в стране. Белорусы сами во всем разберутся", - цитирует слова Андрейченко БелТА.

По его словам, Беларусь готова к конструктивному общению, если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран.

Экономика способна работать

Андрейченко также отметил, что события после выборов и пандемия показали, что белорусская экономика способна работать в сложных, порой непредсказуемых условиях.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
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"Разумеется, ситуация непростая, но контролируемая. С июня ВВП постепенно восстанавливается (…) Сохраняется сбалансированность во внешней торговле, где сальдо является положительным и составляет 1,5 миллиарда долларов. Удалось не только стабилизировать валютный рынок, но и обеспечить рост реальной заработной платы", - сказал Андрейченко.

И самое главное, по его словам, предприятия продолжают работать стабильно.

"Все это как раз и доказывает способность отечественной экономики работать в сложных, порой непредсказуемых условиях", - сказал Андрейченко.

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Теги: Минск
 
 
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По его словам, в Беларуси стабилизировался валютный рынок и обеспечен рост реальной заработной платы
 
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