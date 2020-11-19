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Андрейченко: нам не требуется признание итогов выборов
19.11.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Беларусь, как и ранее, нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, а с выборами или наведением порядка в стране разберутся сами, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании сессии нижней палаты белорусского парламента.
Сегодня на сессии будет рассмотрено около 10 проектов документов, среди которых законопроекты об оказания психологической помощи, о направлении граждан в ЛТП, о порядке получения белорусского гражданства.
"Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Но важно, чтобы они четко понимали: нам не требуется ни признания итогов выборов, ни оценок действий государства по обеспечению правопорядка в стране. Белорусы сами во всем разберутся", - цитирует слова Андрейченко
По его словам, Беларусь готова к конструктивному общению, если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран.
Экономика способна работать
Андрейченко также отметил, что
© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
"Разумеется, ситуация непростая, но контролируемая. С июня ВВП постепенно восстанавливается (…) Сохраняется сбалансированность во внешней торговле, где сальдо является положительным и составляет 1,5 миллиарда долларов. Удалось не только стабилизировать валютный рынок, но и обеспечить рост реальной заработной платы", - сказал Андрейченко.
И самое главное, по его словам, предприятия продолжают работать стабильно.
"Все это как раз и доказывает способность отечественной экономики работать в сложных, порой непредсказуемых условиях", - сказал Андрейченко.
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По его словам, в Беларуси стабилизировался валютный рынок и обеспечен рост реальной заработной платы
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