Андрейченко: нам не требуется признание итогов выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Беларусь, как и ранее, нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, а с выборами или наведением порядка в стране разберутся сами, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании сессии нижней палаты белорусского парламента.

Сегодня на сессии будет рассмотрено около 10 проектов документов, среди которых законопроекты об оказания психологической помощи, о направлении граждан в ЛТП, о порядке получения белорусского гражданства.

"Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Но важно, чтобы они четко понимали: нам не требуется ни признания итогов выборов, ни оценок действий государства по обеспечению правопорядка в стране. Белорусы сами во всем разберутся", - цитирует слова Андрейченко БелТА .

По его словам, Беларусь готова к конструктивному общению, если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран.

Экономика способна работать

Андрейченко также отметил, что события после выборов и пандемия показали, что белорусская экономика способна работать в сложных, порой непредсказуемых условиях.

"Разумеется, ситуация непростая, но контролируемая. С июня ВВП постепенно восстанавливается (…) Сохраняется сбалансированность во внешней торговле, где сальдо является положительным и составляет 1,5 миллиарда долларов. Удалось не только стабилизировать валютный рынок, но и обеспечить рост реальной заработной платы", - сказал Андрейченко.

И самое главное, по его словам, предприятия продолжают работать стабильно.

"Все это как раз и доказывает способность отечественной экономики работать в сложных, порой непредсказуемых условиях", - сказал Андрейченко.

Читайте также: