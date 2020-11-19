Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового министра культуры, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Имя нового министра пока не называется.

До сегодняшнего дня министерство культуры возглавлял 47-летний Юрий Бондарь, назначенный на эту должность 28 сентября 2017 года. До министерства Бондарь был ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств. БГУКИ Бондарь возглавлял с 2013 года. Кроме этого, он являлся замглавы Мингорсовета депутатов.

Предшественник Бондаря на посту главы Минкульта Борис Светлов занимал свой пост почти пять лет — с конца 2012 года.

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