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Лукашенко назначил нового министра культуры
19.11.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового министра культуры, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Имя нового министра пока не называется.
До сегодняшнего дня министерство культуры возглавлял 47-летний Юрий Бондарь, назначенный на эту должность 28 сентября 2017 года. До министерства Бондарь был ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств. БГУКИ Бондарь возглавлял с 2013 года. Кроме этого, он являлся замглавы Мингорсовета депутатов.
Предшественник Бондаря на посту главы Минкульта Борис Светлов занимал свой пост почти пять лет — с конца 2012 года.
(последует)
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Прежний глава ведомства Юрий Бондарь проработал в этой должности три года с небольшим.
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