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Сергей Лавров прилетит с рабочим визитом в Минск 25-26 ноября

19.11.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетит с рабочим визитом в Минск 25-26 ноября, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Запланирована встреча главы российского МИД с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Планируется обсудить ситуацию в Белоруссии и ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, уточнила официальный представитель МИД РФ.

На 26 ноября запланировано совместное заседание  коллегии внешнеполитических ведомств: на нем будет рассмотрен "ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 года", уточнила Мария Захарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что глава российского внешнеполитического ведомства встретится с президентом Беларуси и главой белорусского МИД.
 
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