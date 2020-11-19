Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетит с рабочим визитом в Минск 25-26 ноября, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Запланирована встреча главы российского МИД с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Планируется обсудить ситуацию в Белоруссии и ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, уточнила официальный представитель МИД РФ.

На 26 ноября запланировано совместное заседание коллегии внешнеполитических ведомств: на нем будет рассмотрен "ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 года", уточнила Мария Захарова.