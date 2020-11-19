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Сергей Лавров прилетит с рабочим визитом в Минск 25-26 ноября
19.11.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетит с рабочим визитом в Минск 25-26 ноября, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Запланирована встреча главы российского МИД с президентом Беларуси Александром Лукашенко и его белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Планируется обсудить ситуацию в Белоруссии и ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, уточнила официальный представитель МИД РФ.
На 26 ноября запланировано совместное заседание коллегии внешнеполитических ведомств: на нем будет рассмотрен "ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 года", уточнила Мария Захарова.
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Ожидается, что глава российского внешнеполитического ведомства встретится с президентом Беларуси и главой белорусского МИД.
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