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Лукашенко назначил нового министра культуры, руководителей силового блока и послов
19.11.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Кадровые вопросы Александр Лукашенко рассмотрел 19 ноября. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул Первого». По его информации, в стране грядут назначения новых силовиков и дипломатов.
Министерство культуры, которым три года руководил Юрий Бондарь, теперь возглавит Анатолий Маркевич.
Остальные перестановки кадров станут известны позже.
Напомним, последние громкие кадровые рокировки в белорусском правительстве
(Обновляется)
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Кадровые вопросы Александр Лукашенко рассмотрел 19 ноября. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул Первого». По его информации, в стране грядут назначения...
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