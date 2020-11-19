Лукашенко назначил нового министра культуры, руководителей силового блока и послов

Кадровые вопросы Александр Лукашенко рассмотрел 19 ноября. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул Первого». По его информации, в стране грядут назначения новых силовиков и дипломатов.

Министерство культуры, которым три года руководил Юрий Бондарь, теперь возглавит Анатолий Маркевич.

Остальные перестановки кадров станут известны позже.

Напомним, последние громкие кадровые рокировки в белорусском правительстве прошл и в конце октября.

(Обновляется)