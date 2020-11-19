Лукашенко назначил новых послов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Александр Конюк назначен послом Беларуси в Армении, Андрей Равков возглавит диппредставительство в Азербайджане, Юрий Сенько - в Китае, об этом сообщает телеграмм-канал "Пул Первого".

Ранее Александр Конюк возглавлял Генеральную прокуратуру Беларуси, на этой должности он проработал девять лет. В сентябре его сменил Андрей Швед. При назначении нового руководителя президент страны Александр Лукашенко уточнил, что Конюк - "человек надежный", знает много языков и имеет "желание поработать в дипломатической службе".

"Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Лукашенко.

Андрей Равков ранее занимал должность главы Совбеза, однако недолго - чуть более полугода. О его освобождении от занимаемой должности стало известно в сентябре. В указе президента "Об А.А. Равкове" говорилось, что он отстранен "от должности Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу". При этом на совещании в связи с новыми назначениями Лукашенко обратился к главе Администрации президента с просьбой найти работу Равкову .

Юрий Сенько до настоящего времени руководил Государственным таможенным комитетом Беларуси.

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