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Глава МВД Кубраков поехал по регионам: выявили негодяев - расскажите людям

19.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Белорусская милиция готова пресекать массовые нарушения порядка, а участники протестных акций станут "дополнительной категорией для внимания" сотрудников органов внутренних дел, сообщил глава МВД Иван Кубраков.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Данное заявление новый глава МВД сделал во время рабочей поездки в Брест, где встретился с личным составом областной милиции. Это первая поездка министра в регионы с момента его назначения на должность главы ведомства. В Бресте Кубраков озвучил задачи и цели милиции в новых условиях.

"Надо показать, что органы внутренних дел готовы как пресекать массовые нарушения, отстаивая честь страны, так и помогать всем гражданам, рассматривая любые их заявления", - цитирует слова министра ведомственный сайт.

По его словам, активизирована работа по выявлению "деструктивно настроенных граждан, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в стране".

Кубраков также нацелил сотрудников областной милиции на взаимодействие с населением.

"(…) И не надо стесняться показывать свою работу: выявили негодяев - расскажите людям. Это в том числе поможет повысить эффективность деятельности по раскрытию уголовных преступлений", - сказал глава МВД.

По его словам, в настоящее время взаимодействие с населением в новых условиях крайне актуально, ведь отдельные граждане попали под влияние информации деструктивных телеграм-каналов, которые, в том числе, пытаются дискредитировать милицию.

© Photo : МИД Беларуси
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"Речь идет об угрозах жизни и здоровью наших коллег, их близких, травле и оскорблениях, нанесении вреда имуществу. На нас вешают ярлыки, поэтому в первую очередь надо показывать примеры того, как милиционеры, порой рискуя жизнью, выполняют поставленные задачи", - отметил Кубраков.

Он также озвучил информацию о мерах пресечения в отношении лиц, которые были задержаны при нападении на милиционеров и бойцов ОМОНа.

"Если кто-то ударил сотрудника, есть веские основания рассматривать арест как меру пресечения, Скорее всего, неверно в подобных случаях отпускать человека под подписку о невыезде. Взаимодействуйте с прокуратурой и следствием. Все вопросы, связанные с ответственностью за незаконные действия в отношении сотрудников, должны доводиться до логического завершения. Это поддержано на самом высоком уровне", - сказал глава МВД.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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На встрече с брестской областной милицией была поднята тема обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел на службе и вне ее.
 
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