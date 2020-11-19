Лукашенко назначил нового министра культуры, руководителей силового блока и послов

Кадровые вопросы Александр Лукашенко рассмотрел 19 ноября. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул Первого». По его информации, в стране грядут назначения новых силовиков и дипломатов.

Министерство культуры, которым три года руководил Юрий Бондарь, теперь возглавит Анатолий Маркевич.

«Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность, как принято было раньше говорить, профессионала из их круга. Почему вроде бы со стороны? Я реагирую на запросы работников культуры. От многих из них пришло пожелание: пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны, давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга», - сказано в телеграм-канале.

Полковник милиции Николай Карпенков назначен на должность заместителя Министра внутренних дел - командующего внутренними войсками. Ранее он занимал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

Напомним, последние громкие кадровые рокировки в белорусском правительстве прошл и в конце октября.

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