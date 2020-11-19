Лукашенко назначил нового министра культуры, руководителей силового блока и послов

Кадровые вопросы Александр Лукашенко рассмотрел 19 ноября. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул Первого». По его информации, в стране грядут назначения новых силовиков и дипломатов.

Министерство культуры, которым три года руководил Юрий Бондарь, теперь возглавит Анатолий Маркевич.

«Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность, как принято было раньше говорить, профессионала из их круга. Почему вроде бы со стороны? Я реагирую на запросы работников культуры. От многих из них пришло пожелание: пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны, давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга», - цитирует Лукашенко телеграм-канал.

Полковник милиции Николай Карпенков назначен на должность заместителя Министра внутренних дел - командующего внутренними войсками. Ранее он занимал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности.

До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции.

Лукашенко пояснил такое решение тем, что теперь общественной безопасности будет отводиться первостепенная роль.

«Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде из прежних заместителей (министра внутренних дел. - Прим. БЕЛТА), особенно первого: нет того, что мы не доверяем кому-то. Просто, исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции», - цитирует его пресс-служба МВД.

«Я абсолютно согласен, что это проверенные люди, которые показали, что они настоящие патриоты и готовы защищать свою родину, не глядя на то, какие накаты осуществлялись на всех нас и прежде всего на военных, милицию. Они это выдержали. Не стыдно, что у нас есть такая милиция», - подчеркнул Лукашенко, назначая новых руководителей.

Бывшие силовики и таможенник стали дипломатами

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