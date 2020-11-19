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Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций в отношении белорусских чиновников
19.11.2020 16:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министры иностранных дел стран ЕС на неформальной видеоконференции договорились о разработке третьего пакета санкций против белорусских чиновников. Об этом
«Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси. Он, вероятно, будет подготовлен к концу ноября — началу декабря», — написал Йозвяк.
Он заявил, что данные ограничения коснутся физических и юридических лиц. Список будет подготовлен рабочей группой в ближайшие дни.
Официальных заявлений по окончанию конференции пока что нет.
Катализатором подготовки нового пакета санкций послужило
Персональные санкции на Александра Лукашенко не подействовали.
Напомним, первые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Второй пакет санкций был
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Министры иностранных дел стран ЕС на неформальной видеоконференции договорились о разработке третьего пакета санкций против белорусских чиновников.
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