Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций в отношении белорусских чиновников

Министры иностранных дел стран ЕС на неформальной видеоконференции договорились о разработке третьего пакета санкций против белорусских чиновников. Об этом написал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

«Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси. Он, вероятно, будет подготовлен к концу ноября — началу декабря», — написал Йозвяк.

Он заявил, что данные ограничения коснутся физических и юридических лиц. Список будет подготовлен рабочей группой в ближайшие дни.

Официальных заявлений по окончанию конференции пока что нет.

Катализатором подготовки нового пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

Персональные санкции на Александра Лукашенко не подействовали.

Напомним, первые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Туда попали 40 человек: белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».