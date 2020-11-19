"Санкционный" закон США выглядит нелепо на фоне выборов в Америке - Савиных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Расширение полномочий президента США по санкциям против Беларуси является вмешательством во внутренние дела страны, заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания республики Андрей Савиных.

"Решение Конгресса показывает, что США продолжают действовать по инерции, шаблонно, используя привычные способы вмешательства во внутренние дела других стран, нарушая их суверенитет и принципы международного права", - говорится в сообщении на сайте Палаты представителей.

На фоне новостей о президентских выборах в самих Штатах, такой закон выглядит нелепо, считает Савиных.

Палата представителей Конгресса США одобрила закон "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Он расширяет полномочия президента Америки: глава США сможет заблокировать визу любого лица, участвующего в фальсификации выборов и подавлению протестов в стране. Притом, этот закон распространится не только на граждан Беларуси. Российских чиновников, которых в США посчитают причастными к ситуации, ждут такие же ограничения.

В документе сказано, что он призван "помочь Беларуси в противодействии интернет-цензуре", поддержать женщин и политических беженцев.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно имеющимся данным о количестве голосов, большинство американцев сделали выбор в пользу Джо Байдена. Некоторые страны даже поздравили кандидата Демократической партии с победой. Действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп, заявил о фальсификации выборов и своем намерении обжаловать результаты в суде.

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