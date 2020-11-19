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"Санкционный" закон США выглядит нелепо на фоне выборов в Америке - Савиных

19.11.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Расширение полномочий президента США по санкциям против Беларуси является вмешательством во внутренние дела страны, заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания республики Андрей Савиных.

© AP / John Locher
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"Решение Конгресса показывает, что США продолжают действовать по инерции, шаблонно, используя привычные способы вмешательства во внутренние дела других стран, нарушая их суверенитет и принципы международного права", - говорится в сообщении на сайте Палаты представителей.

На фоне новостей о президентских выборах в самих Штатах, такой закон выглядит нелепо, считает Савиных.

Палата представителей Конгресса США одобрила закон "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Он расширяет полномочия президента Америки: глава США сможет заблокировать визу любого лица, участвующего в фальсификации выборов и подавлению протестов в стране. Притом, этот закон распространится не только на граждан Беларуси. Российских чиновников, которых в США посчитают причастными к ситуации, ждут такие же ограничения.

В документе сказано, что он призван "помочь Беларуси в противодействии интернет-цензуре", поддержать женщин и политических беженцев.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно имеющимся данным о количестве голосов, большинство американцев сделали выбор в пользу Джо Байдена. Некоторые страны даже поздравили кандидата Демократической партии с победой. Действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп, заявил о фальсификации выборов и своем намерении обжаловать результаты в суде.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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