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"Санкционный" закон США выглядит нелепо на фоне выборов в Америке - Савиных
19.11.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Расширение полномочий президента США по санкциям против Беларуси является вмешательством во внутренние дела страны, заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания республики Андрей Савиных.
© AP / John Locher
"Решение Конгресса показывает, что США продолжают действовать по инерции, шаблонно, используя привычные способы вмешательства во внутренние дела других стран, нарушая их суверенитет и принципы международного права", - говорится в сообщении на сайте Палаты представителей.
На фоне новостей о президентских выборах в самих Штатах, такой закон выглядит нелепо, считает Савиных.
Палата представителей Конгресса США
В документе сказано, что он призван "помочь Беларуси в противодействии интернет-цензуре", поддержать женщин и политических беженцев.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно имеющимся данным о количестве голосов, большинство американцев сделали выбор в пользу Джо Байдена. Некоторые страны даже поздравили кандидата Демократической партии с победой. Действующий президент, лидер республиканцев Дональд Трамп, заявил о фальсификации выборов и своем намерении обжаловать результаты в суде.
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